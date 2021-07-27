Участок бывшей промзоны «Огородный проезд» реорганизуют в Москве

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Южный участок бывшей промзоны «Огородный проезд» в Бутырском районе будет реорганизован в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Об этом во вторник, 27 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, площадь подлежащего реорганизации участка составляет более семи гектаров. Инвестиции в проект составят 10 миллиардов рублей. Ожидаемый бюджетный эффект должен достичь показателей в 1,18 миллиарда рублей ежегодно.

— На месте участка бывшей промзоны появится около 170 тысяч квадратных метров промышленной и общественной застройки, будет создано более четырех тысяч рабочих мест, — добавил заммэра.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров в свою очередь добавил, что проект не только обеспечит в столице появление новых рабочих мест, но и значительно преобразит промышленную зону. Так, на участке возведут 95 тысяч квадратных метров производственных и 75 тысяч «квадратов» общественных объектов.

Завершить работы по проекту планируется в 2028 году, передали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о возведении дома с поликлиникой в рамках развития промзоны Октябрьское поле. К настоящему моменту на площадке были полностью завершены земляные работы. Кроме того, к концу подходят работы по устройству фундамента и установке вертикальных конструкций подземной части будущего дома. В придомовом корпусе будут расположены поликлиника и клиника стоматологии.