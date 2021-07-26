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Андрей Бочкарев рассказал о возведении дома с поликлиникой в рамках развития промзоны Октябрьское поле

Полина Долганова

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Андрей Бочкарев рассказал о возведении дома с поликлиникой в рамках развития промзоны Октябрьское поле
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В районе Щукино на северо-западе Москвы в настоящее время активно реализуется строительство первого жилого здания в рамках соглашения о комплексном развитии части бывшей промзоны № 41 Октябрьское поле. Об этом в понедельник, 26 июля, рассказал заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В бывшей промзоне Октябрьское поле идет активное строительство первого жилого дома в рамках проекта комплексного развития территории, — заявил заммэра.

К настоящему моменту на площадке были полностью завершены земляные работы. Кроме того, к концу подходят работы по устройству фундамента и установке вертикальных конструкций подземной части будущего дома. В придомовом корпусе будут расположены поликлиника и клиника стоматологии.

Генеральный директор компании «РГ-Девелопмент», реализующей проект, Татьяна Тихонова добавила, что строительство здания с медицинским учреждением должно завершиться в 2022 году.

По ее словам, монолитный дом вместит 312 квартир. Их общая площадь составит около 20 тысяч квадратных метров. Поликлиника для взрослых и детей будет принимать по 150 пациентов за смену.

До этого Андрей Бочкарев рассказал, что инвестор планирует вложить в строительство социальной инфраструктуры на территории бывшей промзоны Октябрьское поле почти два миллиарда рублей. С целью комплексного развития районов столицы активно строятся объекты культуры, здравоохранения и спорта.

В настоящий момент в столице строится около 50 миллионов «квадратов», 43,5 миллиона из которых являются инвесторскими проектами. До конца года планируется завершить за счет инвесторов реставрацию ГЭС-2 и благоустройство Павелецкой площади. Также в столице достроят многофункциональный концертный зал в «Москве-Сити» и школу «Самбо-70» в поселении Сосенском.

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