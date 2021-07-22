Андрей Бочкарев: Инвестор вложит почти два миллиарда рублей в соцобъекты промзоны «Октябрьское поле»

Фото: Пресс-служба МУФ

Россия, Москва, площадь Академика Курчатова, 1 Карта всех событий

Инвестор планирует вложить в строительство социальной инфраструктуры на территории бывшей промзоны «Октябрьское поле» почти два миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 22 июля.

— Активное участие в строительстве принимают инвесторы: они возводят порядка 40 процентов соцобъектов в столице. К 2023 году за счет внебюджетных средств в Москве построят семь медицинских объектов, около 60 школ и детских садов, — рассказал заммэра.

Важным градостроительным резервом, по словам Бочкарева, являются территории бывших промзон. Около трети средств, заложенных в Адресную инвестиционную программу, направляются на развитие социальной инфраструктуры.

С целью комплексного развития районов столицы активно строятся объекты культуры, здравоохранения и спорта, уточнил заммэра. Например, на строительство соцобъектов на территории бывшей промзоны «Октябрьское поле» инвестор планирует потратить почти два миллиарда рублей.

— В рамках договора о комплексном развитии территории «Октябрьское поле» «РГ-Девелопмент» вложит 14 миллиардов рублей на строительство объектов общей площадью около 200 тысяч квадратных метров. При этом порядка 1,7 миллиарда рублей направим на строительство социальной инфраструктуры, — отметила генеральный директор компании Татьяна Тихонова.

21 июля сообщалось, что более 95 миллионов квадратных метров недвижимости построили в городе с 2011 года. В том числе за счет средств инвесторов построено и введено в эксплуатацию 82,8 миллиона «квадратов».

В настоящий момент в столице строится около 50 миллионов «квадратов», 43,5 миллиона из которых являются инвесторскими проектами. До конца года планируется завершить за счет инвесторов реставрацию ГЭС-2 и благоустройство Павелецкой площади. Также в столице достроят многофункциональный концертный зал в «Москве-Сити» и школу «Самбо-70» в поселении Сосенском.