Почти 100 миллионов «квадратов» недвижимости построили в Москве за десять лет

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Более 95 миллионов квадратных метров недвижимости построили в городе с 2011 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 21 июля.

— За период 2011–2021 годов в Москве построено и введено в эксплуатацию 96,5 миллиона квадратных метров недвижимости. В том числе за счет средств инвесторов построено и введено в эксплуатацию 82,8 миллиона квадратных метров (86 процентов), — говорится в сообщении.

В настоящий момент в столице строится около 50 миллионов «квадратов», 43,5 миллиона из которых являются инвесторскими проектами. Наиболее популярными среди них являются стадионы «Открытие Банк Арена», «ВТБ Арена», а также «ВЭБ Арена».

До конца года планируется завершить за счет инвесторов реставрацию ГЭС-2 и благоустройство Павелецкой площади. Также в столице достроят многофункциональный концертный зал в «Москве-Сити» и школу «Самбо-70» в поселении Сосенском, отмечает Интерфакс.

20 июля сообщалось, что в рамках реализации крупнейшего в столице концессионного соглашения по строительству Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП) инвестор возведет новый мост через Москву-реку. Он станет соединением делового центра с противоположным берегом.

Транспорт сможет ездить по новой автодороге уже в 2023 году. Новую переправу собирают из отдельных металлических конструкций, которые соединяются сваркой и специальными высокопрочными болтами. Кроме моста, специалисты также ведут строительство основного хода автодороги и эстакад.