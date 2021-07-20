Строительство моста Северного дублера Кутузовского проспекта началось в столице

Москворецкая набережная и Большой Москворецкий мост / Фото:Марина Лысцева / ТАСС

В рамках реализации крупнейшего в столице концессионного соглашения по строительству Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП) инвестор возведет новый мост через Москву-реку. Он станет соединением делового центра с противоположным берегом. Транспорт сможет ездить по новой автодороге уже в 2023 году. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Сейчас строители приступили к возведению важной части будущего дублера — моста вблизи «Москвы-сити». Завершить эти работы планируется в 2022 году, полноценно воспользоваться дублером москвичи смогут уже в 2023 году, — рассказал заммэра.

Новую переправу собирают из отдельных металлических конструкций, которые соединяются сваркой и специальными высокопрочными болтами. Специалисты осуществляют работы по графику: к настоящему моменту собранная часть достигла границы воды и суши. В ближайшее время конструкция начнет перемещение над руслом Москвы-реки.

Кроме моста, специалисты также ведут строительство основного хода автодороги и эстакад.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, в свою очередь, добавил, что северный дублер Кутузовского проспекта будет первой платной магистралью в городе и соединит «Москву-сити» с МКАД и Северным обходом Одинцова. Дорога будет состоять из четырех полос движения. Ее протяженность составит 10,3 километра с расчетной скоростью движения 100 километров в час.

Согласно договору, заключенному на 40 лет, средства на строительство автодороги выделяет инвестор, а затраты на подготовку территории возложены на него и на город пополам.

Планируется, что дублер сможет в значительной степени снизить нагрузку на важнейших дорогах запада Москвы — на Кутузовском проспекте и проспекте Маршала Жукова.

Директор «Новой концессионной компании» Денис Янев подытожил, что дублер является уникальным проектом для столицы. Он представляет собой первую транспортную магистраль в Москве, которая создается с использованием механизма государственно-частного партнерства.

До этого «ВМ» писала, что в настоящее время производится реконструкция четырех развязок на пересечении Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) и вылетных магистралей столицы. Комплексные работы по реконструкции развязок автомобильной дороги начались еще в 2010 году. К настоящему моменту реконструкция 18 развязок уже была завершена.