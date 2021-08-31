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Жители двух домов на улице Пивченкова начали переселение по программе реновации

Юлия Брагина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Жители двух домов на улице Пивченкова начали переселение по программе реновации
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, улица Пивченкова, 1к1Карта всех событий

Жители двух домов на улице Пивченкова в районе Фили-Давыдково на западе Москвы получили смотровые ордера в новостройку на улице Кастанаевской. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— Сто шестьдесят семей, проживающих в домах на улице Пивченкова № 1, корпус 1 и корпус2, начинают переезд в новостройку на улице Кастанаевской, дом № 44А, корпус 1, — уточнил Левкин.

В рамках первого этапа программы реновации до 2024 года в районе Фили-Давыдково планируется переселить 4,9 тысячи жителей. Всего в этом районе в программе реновации участвуют 21,5 тысячи человек. Они проживают в 119 домах общей площадью около 350 тысяч квадратных метров.

Программа реновации была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года, она затрагивает около одного миллиона жителей столицы и предусматривает расселение 5175 домов, для чего подобрано 513 стартовых площадок.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев заявлял, что на конец августа по программе реновации в новые дома переселились 45,7 тысячи москвичей.

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