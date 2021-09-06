Детская поликлиника появится в районе Ховрино

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«Детскую поликлинику на 320 посещений в смену построят в районе Ховрино по адресу улица Зеленоградская, владение 27, корпус 1. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году. В настоящее время идет возведение надземной части здания», — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Медицинское учреждение относится к первому уровню оказания амбулаторной медицинской помощи. При строительстве учитывается разделение поликлиник на два уровня. Медицинские учреждения первого уровня оказывают первичную доврачебную, врачебную и первичную специализированную медико-санитарную помощь.

Детская поликлиника возводится в соответствии с новым стандартом оснащения поликлиник. Основными особенностями являются отдельные входы для детской и взрослой поликлиники, наличие «второго света», зон комфортного ожидания, понятная система навигации, импортное медицинское оборудование, доступность для лиц с ограниченными возможностями. В рамках проекта также будет производиться благоустройство окружающей территории, включающее в себя установку велопарковок и современной детской площадки, работы по озеленению (высадка газона, кустарников и деревьев).

Композиция фасадов поликлиники также будет выполнена с учетом единой концепции, разработанной для программы «Новый московский стандарт поликлиник».

В четырехэтажном здании медицинского учреждения предусмотрены: на первом этаже – вестибюль, включающий в себя гардероб для посетителей, зону ожидания, буфет, санузлы, зона приема анализов, медицинские кабинеты, фильтр-бокс, помещения персонала и вспомогательные помещения. На втором и третьем этажах разместятся холлы с зоной ожидания, медицинские кабинеты. На четвертом этаже будут холл с зоной ожидания, медицинские кабинеты, кабинет ЛФК на 10 человек с раздевалками, административные и вспомогательные помещения.

«Основной задачей строительства новых поликлиник помимо оказания медицинской помощи является создание удобных и комфортных пространств для посетителей и медперсонала, соответствующих «Новому московскому стандарту поликлиник», который утвердил Мэр Москвы Сергей Собянин,. Он основано на высокой доступности специалистов, современных технологиях для диагностики и профилактики болезней, расширении «цифровых» возможностей», — добавил Рафик Загрутдинов.