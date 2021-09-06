Нелегальных продавцов у метро наказали рублем

Эксперт ГКУ «Организатор перевозок» Дмитрий Черниенко составляет административный протокол на Ольгу Ким, которая незаконно торгует фруктами в тоннеле у Курского вокзала, ведущего к Нижнему Сусальному переулку / Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Сотрудники ГКУ «Организатор перевозок» ежедневно выходят на борьбу с нелегальной торговлей возле вокзалов и станций метро. Корреспондент «Вечерней Москвы» вышел в рейд с контролерами на привокзальную площадь Курского вокзала.

У Курского вокзала всегда многолюдно из-за близости Садового кольца, автобусных остановок, вокзала и трех станций метро: «Чкаловской» и «Курской»-кольцевой и радиальной линий. Мы проходим около последней. К эксперту «Организатора перевозок» Гусейну Алиеву обращается смуглый парень.

— Вам наушники нужны известной фирмы? — уличный торговец Николай Стацюк достает из сумки коробку. — Всего за тысячу рублей.

— А у вас документы на торговлю есть? — интересуется Гусейн.

— Какие документы? Я только неделю назад из Пятигорска приехал, зарабатываю на жизнь.

— А почему не устраиваетесь на работу? — уточняет эксперт Алиев.

— В организациях мало платят, решил сам на себя работать.

— А сейчас какой «навар»?

— Никакого: за тысячу наушники беру на складе и за тысячу продаю.

— Какая логика! Благотворительностью занимаетесь?

Правоохранитель начинает составлять протокол по статье 11.13 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях «Осуществление торговой деятельности, оказание услуг вне специально отведенных для этого мест».

— За первое правонарушение предусмотрено наказание для физических лиц от двух с половиной до пяти тысяч рублей, — поясняет Гусейн Алиев. — За повторное нарушение — штраф пять тысяч рублей.

Мы проходим по подземному переходу под железнодорожными путями в сторону Нижнего Сусального переулка и улицы Казакова. В самом конце тоннеля видим стол, на котором стоят упаковки с ягодами: смородиной, малиной, виноградом, а дальше коробки с фруктами.

— Ананас за 150 рублей за штуку, авокадо — 3 штуки за 100 рублей, сладкая дыня — 150 рублей за штуку, манго — 100 рублей за штуку, — объявляет продавец Ольга Ким.

Увидев контролеров, она тут же заявила, что у нее нет паспорта, только ксерокопия.

— А по ней вы не имеете права составлять протокол, — демонстрирует женщина знание российского законодательства.

Представители «Организатора перевозок» подтверждают, что она не впервые попадается в поле их внимания и вызывают полицию для официального установления личности. Так что уйти от ответственности ей не удалось. В разговоре женщина подтверждает, что у нее также нет ни документов на товар, ни санитарной книжки, сама же она не оформлена как самозанятая, да и товар стоит на полу с нарушением санитарных требований.

Интересуюсь, почему она не хочет легализовать свою деятельность.

— Не хочу, — отвечает коротко женщина.

На виновную эксперт «Организатора перевозок» Дмитрий Черниенко начинает составлять административный протокол за торговлю без разрешения.

По данным экспертов ГКУ «Организатор перевозок», в 1-м полугодии их сотрудники провели более 19 тысяч проверок для выявления и пресечения несанкционированной торговли в российской столице.

— Безопасность и комфорт пассажиров — основные приоритеты в работе московского транспорта, — сказал руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов. — Поэтому мы проводим ежедневные рейды по борьбе с нелегальной торговлей во всех округах Москвы. Привлекаем правоохранительные органы. Активно используется и городская система видеонаблюдения.

По его словам, в августе инспекторы провели почти 2,5 тысячи проверок на транспорте и выявили порядка 1,5 тысячи фактов незаконной торговли. В основном нелегалы продавали мелкую технику, овощи и фрукты без сертификатов качества.

ЭТО ЗАКОН

Статья Кодекса города Москвы об административных правонарушениях 11.13 «Осуществление торговой деятельности, оказание услуг вне специально отведенных для этого мест» влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.

Часть 2 предусматривает наказание за повторное привлечение к ответственности и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 5 тысяч рублей; на должностных лиц — 50 тысяч рублей; на юридических лиц — 500 тысяч рублей.