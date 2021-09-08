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Рафик Загрутдинов: Приступаем к проектированию пешеходного перехода через Лермонтовский проспект

Полина Французова

Город
Рафик Загрутдинов: Приступаем к проектированию пешеходного перехода через Лермонтовский проспект
Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

— Мы завершили торгово-закупочные процедуры по определению подрядной организации на проведение проектно-изыскательских работ и строительство пешеходного перехода через Лермонтовский проспект, — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. — В ближайшее время с подрядной организацией будет заключен контакт, работы планируем выполнить в течение трех лет.

Подведомственное департаменту строительства ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» подвело итоги открытого конкурса в электронной форме на выполнение проектно-изыскательских работ и возведение объекта капитального строительства «Пешеходный переход через Лермонтовский проспект». Контракт будет заключен с ООО «Проектный институт развития городской инфраструктуры».

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовку проектной и рабочей документации, строительство пешеходного перехода. Новый переход появится в ЮВАО (район Выхино-Жулебино) между улицами Привольной и Пронской, возле дома 2, корпус 1, на Лермонтовском проспекте.

Новый переход обеспечит передвижение пешеходов через Лермонтовский проспект в направлении остановочного пункта «Косино».

В соответствии с техническим заданием длина перехода — 50 метров, ширина — не менее 4 метров. Переход будет иметь 2 лестничных схода, 2 пандусных схода, лифты для маломобильных граждан.

Рафик Загрутдинов
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