Сергей Собянин: Такого уровня и универсальности пространства, как в Москве, в мире нет

Москвичка Любовь Матвеева делает селфи с мэром Москвы Сергеем Собяниным на благоустроенной набережной острова Балчуг, где вскоре начнет работать новый Дом культуры «ГЭС-2». Этот проект президент России Владимир Путин назвал уникальным / Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

В выходные, 11 и 12 сентября, Москва отметила свой 874-й день рождения. К этой торжественной дате столица готовилась особенно: открылись новые набережные, парки, аллеи и скверы.

Подарков в эти дни столица получила немало. Но самый главный, по словам президента России Владимира Путина, это экономическая стабильность и активное развитие нашей любимой столицы.

Официальная часть торжеств ко Дню города прошла в концертном зале «Зарядье». Выступая на этой знаковой площадке, глава государства отметил, что город динамично развивается: здесь реализуются масштабные инфраструктурные проекты, задаются высокие стандарты развития экологического и комфортного общественного транспорта, открываются новые станции метро.

— Намечено развитие и наземного метро, которое соединит Москву и Подмосковье, — сказал Владимир Путин, подчеркнул особую важность и востребованность проекта Московских центральных диаметров.

Среди других крупных новшеств, которые необходимы столице, президент назвал обновление набережных Москвы-реки и создание новых культурных центров. Одним из таких станет здание исторической ГЭС на Болотной площади, где совсем скоро откроется уникальная площадка, которую скромно назвали «Дом культуры». Здесь разместятся выставочные залы, образовательные классы, библиотека, книжный магазин, кафе, ресторан и актовый зал на 420 мест. Готовность этого здания к введению в эксплуатацию оценил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

— В День города Москва получила огромный подарок: было завершено многолетнее строительство, реконструкция, восстановление, р е с таврация уникального культурного пространства ГЭС-2, — подчеркнул он. — Такого уровня и универсальности пространства в мире нет.

Важно и то, что город получил обновленные набережные. Например, острову Балчуг дали стимул для возрождения и развития качественное обновление и благоустройство Репинского сквера, Софийской, Раушской, Садовнической, Космодамианской набережных и прилегающих улиц.

— Мы сделали большое пространство на острове Балчуг от Дома музыки и до ГЭС-2, — заявил Сергей Собянин.— Это пространство без всякого сомнения, будет украшением города и, конечно, понравится всем москвичам и гостям столицы.

В своей поздравительной речи Владимир Путин также отметил, что столица сохраняет свою неповторимость, при этом ее историческое и культурное наследие привлекает и москвичей, и гостей из других регионов и стран. Помимо знаковых мест Москва с каждым годом прирастает новыми центрами притяжения. В этом году их несколько десятков.

Каждый округ получил свой подарок. К примеру, на западе Москвы открылся парк Летчиков, на одной из площадок которого установили солнечные часы в виде модели взлетающего самолета Су-15. А у пруда Федосьино появились пирсовые зоны. Солнцевский отдел ЗАГС теперь примечателен новой фотозоной для молодоженов. В Новой Москве, на правом берегу реки Десна, для жителей обустроили большой парк. Преобразились и территории вдоль другого водоема ТиНАО — реки Цыганки. Этот список недавно построенных объектов можно продолжать долго.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Как отметил президент страны, уже второй год празднование Дня города Москвы проходит в непростых, связанных с пандемией, условиях.

— И думаю, и со мной многие согласятся, именно Москва показывает пример слаженных, эффективных действий в противодействии этой угрозе, находит баланс между вынужденными ограничениями, которые необходимы для того, чтобы сохранить жизни тысяч людей и нормальную жизнедеятельность многомиллионного города, его развитие.

И здесь, безусловно, большая заслуга мэра столицы Сергея Семеновича Собянина, — сказал президент России.

ЦИТАТА

Сергей Собянин, мэр Москвы:

— День рождения города — это особый праздник. Конечно, это праздничный фестиваль, гулянья, фейерверк. Но главное — это дань памяти и уважения людям, которые веками создавали этот замечательный город. Это благодарность тем, кто и сегодня трудится на благо Москвы и москвичей. Судьба города — это и наша с вами судьба. Пожелаем нам всем удачи и успеха, здоровья и процветания.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Около 5 тысяч росгвардейцев несли службу в местах массового пребывания граждан в День города. На круглосуточном дежурстве в выходные находились 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Пожарную безопасность обеспечивали более 1100 человек и 300 единиц спецтехники. В день рождения города и МЦК бесплатным проездом по кольцу воспользовались 315 тысяч человек.

КСТАТИ

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил столицу с 874-летием и отметил, что «город задает тренды», в том числе в законодательстве. «В Москве эффективно реализуется программа реновации. Вопрос расселения морально устаревшего, изношенного жилья остро стоит перед большинством регионов, но столица первой стала системно решать эту проблему. Этот опыт мы постараемся распространить и на другие российские регионы», — написал он.