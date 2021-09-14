Метро, МЦД и дороги свяжут пересадочными узлами

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

14 сентября, во вторник, в столичном Стройкомплексе рассказали о формировании транспортного каркаса Москвы.

Транспортный каркас города образуют крупные магистрали, новые станции метрополитена и направления железных дорог, в первую очередь — Московские центральные диаметры (МЦД).

Новые станции

Интеграция всех транспортных систем — наземного и подземного уровня — поможет горожанам сэкономить время в пути, повысит экологическую безопасность столицы, так как на дорогах машины будут меньше скапливаться. Столичные власти делают ставку на скорый ввод Большого кольца метро.

— Девять новых станций планируется открыть до конца 2021 года. Это «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. — После реконструкции также откроется станция «Каховская». В истории Московского метрополитена такой крупный участок линии впервые будет введен одновременно.

Готовность номер один

Строительная готовность всей Большой кольцевой линии метро составляет 88 процентов, в том числе завершена проходка 97 процентов тоннелей. Недавний технический пуск трех станций — «Терехово», «Давыдково» и «Кунцевской» — показал: подземка будет очень востребована в тех районах, куда она придет.

— Транспортное обслуживание улучшится более чем для 700 тысяч человек, которые живут или работают в районах Хорошево-Мневники, Кунцево, Можайский, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское, — сообщили в московском Стройкомплексе.

Сейчас на строительстве Большой кольцевой линии метро задействованы более 15 тысяч человек.

— При этом около 11 тысяч строителей трудятся на пусковом участке 2021 года, который включает западный, югозападный и южный участки БКЛ. Работы ведутся круглосуточно в три смены, — заявил Андрей Бочкарев.

Помимо пускового участка новой линии, активные работы ведутся на восточном и северо-восточном отрезках Большого кольца, на продлении Люблинско-Дмитровской и Калининско-Солнцевской, возведении новой Троицкой ветки.

Для удобства и скорости

Следующее крупное нововведение последних лет — Московские центральные диаметры. С их появлением жители Московской области получили возможность быстрее и комфортнее добираться до столицы и обратно.

Первоклассные станции, новый подвижной состав, выделенные пути, тарифная система, позволяющая бесплатно пересаживаться с электрички на метро, — все это делает МЦД стопроцентным наземным метро. Столичные власти заявляют: по завершении реконструкции и после открытия всех МЦД железные дороги Москвы с точки зрения интеграции в городскую транспортную систему по объемам пассажироперевозок выйдут на одно из первых мест в мире.

Следующие три диаметра заработают с 2023 по 2025 год. Последние участки Следующим важным элементом транспортного каркаса являются крупные магистрали. Сегодня в городе ведется строительство Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады. Северо-Западная хорда готова, на Северо-Восточной осталось возвести три участка, один из которых — между Ярославским и Дмитровским шоссе — назван самым трудным.

— Работы по строительству Северо-Восточной хорды будут завершены в следующем году, — сообщили в столичном Департаменте строительства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Рафик Загрутдинов, руководитель Департамента строительства города Москвы:

— Наша главная задача — повысить мобильность человека, дать ему комфортные условия для передвижения. В транспортной стратегии столицы заложено строительство новых станций метро, Московских центральных диаметров, современных магистралей, а также внедрение интеллектуальных систем управления транспортными потоками. Все потоки мы стараемся увязать в транспортно-пересадочные узлы как важную составляющую городского развития. Всего сейчас в работе находятся 40 хабов.