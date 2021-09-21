Объединяют столицу и область: как строят новые центральные диаметры

Олеся Захарова едет в центр столицы со станции «Москворечье» МЦД-2 / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В понедельник, 20 сентября, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о том, когда люди смогут воспользоваться четвертым маршрутом Московских центральных диаметров.

Успех развития железнодорожного транспорта стал стимулом для запуска новых направлений. Уже работают Московское центральное кольцо и первые два маршрута, соединившие столицу и города области. На очереди — запуск еще трех направлений Московских центральных диаметров.

— Уже запущены МЦД-1 и МЦД-2, в активной стройке — МЦД-4, — заявил Андрей Бочкарев. — С начала года построено и реконструировано три остановочных пункта, впервые за 100 лет построен новый вокзал Восточный.

До конца года откроют еще шесть станций на четвертом направлении Московских центральных диаметров. Это «Апрелевка», «Кокошкино », «Толстопальцево», «Аминьевская», «Матвеевская » и «Минская». Пока они будут действовать в составе Киевского направления железной дороги.

— Запустить МЦД-3 планируется в начале 2023 года, МЦД-4 — в третьем квартале 2023 года. По МЦД-5 идет проработка решений, — кратко обозначил заммэра сроки запуска сразу трех проектов.

В Стройкомплексе рассказали, какие работы ведутся для реализации масштабного проекта. Первое — это реконструкция существующих станций и укладка дополнительных путей. К примеру, новое железнодорожное полотно предстоит уложить на участке от станции «Беговая » до Савеловского вокзала. Главная сложность — работа в плотно застроенном мегаполисе и без перерыва движения поездов по существующим маршрутам. Работы на отрезке, по данным пресс-службы Московской железной дороги, начнутся осенью, а завершить их планируется с запуском движения поездов по МЦД-4.

Олеся Захарова едет в центр столицы со станции «Москворечье» МЦД-2 / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Второе — это выделение и сдача в аренду земельных участков под транспортную инфраструктуру. Город выделил уже шесть участков, в планах — еще три. Это необходимо для обустройства насыпи, сооружения комфортных павильонов и прокладки инженерных сетей.

Третье — это увязка со станциями метро, МЦК и дорогами. Благодаря устройству таких транспортных узлов пассажиры серьезно сэкономят время в пути и деньги за проезд.

— Запуск новых направлений МЦД позволит улучшить транспортную доступность почти семи миллионов жителей 70 районов Москвы и 2,7 миллиона жителей 17 городов Подмосковья, — резюмировал Андрей Бочкарев.

КСТАТИ

Длина четвертого диаметра составит 86 километров. Его открытие улучшит транспортное обслуживание 23 районов столицы. Москва станет ближе для жителей Апрелевки, Реутова, Балашихи, Железнодорожного и других городов.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

На днях столичные энергетики обеспечили электричеством станцию «Минская» четвертого диаметра. В 2021 году планируется подключить к сетям еще 7 станций.

ЦИФРА

135 минут составит ориентировочное время в пути по направлению МЦД-4