Как строили «Киевскую» Филевской линии метро

1935 год. Советские труженики на входе в наземный павильон станции Московского метрополитена «Киевская» / Фото: totalarch.com

В номере «Вечерней Москвы» от 21 сентября 1936 года читатели узнали, как метрополитен готовился к восьмому съезду Советов.

По традиции к съездам было принято дарить подарки. Например, открывать новые станции. Этому принципу решили не изменять и в сентябре 1936 года: полным ходом шли работы по отделке мрамором станции «Киевская» нынешней Филевской линии.

«Из каменных глыб здесь соткана удивительно тонкая мозаика. Замечательный по красоте мраморный «ковер». Здесь прозрачный «оникс», переливающийся всеми цветами «тагил». Черный «садахло», голубой «уфалей». Красная «шроша», желтая «коелга», «бъюик-янкой». И черный с золотистыми прожилками мрамор из месторождения Давалу.

Одновременно идет работа над лепным потолком и базисами колонн.

Очень скоро вся бригада мраморщиков спустится на станцию и начнется облицовка станционного зала», — подробно описывала процесс отделки новой станции «Вечерка».

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мастерам тоже было уделено внимание. О мраморщиках корреспонденту газеты рассказал сам бригадир.

«Народ у нас хороший. Стахановцы с большим производственным стажем. Взять хотя бы Лапина, Жукова (они всю жизнь работают на мраморе), Шмидта и других товарищей», — рассказывает бригадир Пастушенко. Увы, от этих людей нам остались только фамилии. По нормам того времени не было принято писать полное имя.

Действительно, вся промышленность Советского Союза работала на строительство метрополитена. Мрамор везли со всех концов страны. Но не только о богатстве недр и умелых мастерах рассказывала «Вечерка».

Кое-кого на Дорогомиловском мраморном заводе материал должен был насторожить. Бригада Пастушенко была недовольна темпами поставки мрамора. То есть в целом все было хорошо, а в частности были и недостатки. Рабочие боялись, что не успеют к съезду, если так будет продолжаться.

К съезду, начавшемуся в декабре, успели. Руководящие товарищи во главе с наркомом тяжелой промышленности Орджоникидзе приняли станцию в эксплуатацию.

КСТАТИ

С 1953 по 1958 год участок мелкого заложения «Калининская» («Александровский сад») — «Киевская» был закрыт. Станция использовалась под склад.