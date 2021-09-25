Высокие технологии фармацевтики: что Москва выпускает из лекарств

Фото: Яков Антипенко / ОЭЗ «Технополис «Москва»

Международным днем фармацевта принято считать 25 сентября, в России же этот профессиональный праздник отмечают 19 мая. Такие дни были выбраны неслучайно: 25 сентября 1912 года в Нидерландах была основана первая Международная интернациональная фармацевтическая федерация, а 19 мая 1581 года в России открылась первая аптека, где, помимо продажи лекарственных препаратов, занимались и их производством.

На территории ОЭЗ сложился мощный кластер медицинских технологий, где активно развиваются фармпроизводства. Порядка 10 фармкомпаний локализованы в столичной ОЭЗ.

Продукция, разработанная в ОЭЗ, охватывает широкий перечень заболеваний и направлена на борьбу с ними.

Так, резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва», компания «ОнкоТаргет», планирует производить порядка 120 наименований препаратов для лечения неврологических и онкологических заболеваний. Заявленный объем выпускаемой продукции — до 100 миллионов упаковок различных лекарственных форм ежегодно.

Компания «Рада-Фарма» занимается выпуском лекарственных препаратов на основе хлорофилла для фотодинамической терапии, которая применяется при лечении онкологических, гинекологических и дерматологических заболеваний. «Рада-Фарма» производит около 12,5 тысячи лекарственных препаратов ежегодно, а к концу 2026 года ввод новой линии позволит увеличить выпуск продукции на треть, до 17 тысяч. Доля компании на отечественном рынке продаж лекарственных препаратов для фотодинамической терапии составляет около 66 процентов. Изготовленная продукция поставляется в государственные больницы, частные клиники и аптеки более 50 регионов страны.

Фото: Яков Антипенко / ОЭЗ «Технополис «Москва»

С 2020 года резидент ОЭЗ Москвы «Амедарт» занимается производством 17 видов лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, например, для лечения ВИЧ-инфекции, почечной недостаточности, а также антикоагулянтов, хелаторов и иммунодепрессантов. После выхода производства на полную мощность к 2024 году предприятие будет выпускать по 1,5 миллиона упаковок в год и поставлять их в медучреждения Москвы и других регионов страны.

На территории ОЭЗ «Технополис «Москва» разместили производства компании «Биокад» и «Р-Опра», заключившие офсетные контракты с правительством Москвы. На заводе компании «Биокад» предусмотрен выпуск 40 онкологических лекарственных препаратов — 22 международных непатентованных наименования.

Производство в Зеленограде создано ЗАО «Биокад» в рамках офсетного контракта с правительством Москвы, заключенного в 2017 году. На заводе «Р-Опра» планируется выпуск лекарственных средств для лечения онкологических, противоревматических, противоастматических заболеваний.

Строится завод Bright Way Industries. Здесь будет сформировано производство широкого спектра лекарств различных фармакотерапевтических групп и форм выпуска.

Такое стремительное развитие фармацевтической промышленности в рамках ОЭЗ рождает спрос на специалистов узкого профиля.

— В этом году в Московском государственном образовательном комплексе (МГОК), базовая кафедра которого находится в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва», начали обучение операторов биотехнологических производств под потребности отрасли фармацевтики и биотехнологий — по специальности «аппаратчик — оператор в биотехнологии», — рассказал ранее генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

Фото: Яков Антипенко / ОЭЗ «Технополис «Москва»

Потребность в экспертах медфармкластера, по его словам, испытывают такие производства, как «Р-Фарм», «Биокад», Bright Way Industries, «Онкотаргет», «Мелета».

По окончании обучения данной профессии выпускники смогут трудоустроиться на предприятия, занимающиеся производством дрожжей, медикаментов, витаминов, бактерийных и биологических препаратов и материалов. Срок обучения на базе основного общего образования составит 2 года 10 месяцев; на базе среднего общего образования — 10 месяцев. В том числе МГОК сотрудничает с компаниями фармацевтической промышленности в части подготовки кадров по специальности «фармация».