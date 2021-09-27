Больницы получили современную медтехнику

Заведующий операционным блоком городской клинической больницы № 13 Департамента здравоохранения Москвы Ян Сковран показывает снимки, которые были сделаны во время операции с помощью нового оборудования / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В понедельник, 27 сентября, в Департаменте здравоохранения сообщили, что в десяти больницах завершили закупку оборудования по контрактам жизненного цикла.

В ведомстве рассказали, что в части больниц закупки завершены на 100 процентов, а где-то уже даже начались поставки оборудования.

— Новая техника позволяет поднять на качественно иной уровень диагностику и лечение многих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических. При этом из запланированного к приобретению оборудования уже закуплены все ан гиографы, магнитно-резонансные томографы, маммографы, аппараты УЗИ, денситометры, а также эндоскопическое оборудование различных типов, — отметили в Департаменте здравоохранения.

Например, в Городской клинической больнице имени М. П. Кончаловского в Зеленограде уже установили новейший аппарат МРТ. По словам заведующего диагностическим отделением Бориса Бродецкого, на нем можно выполнять все основные исследования.

— Этот аппарат МРТ может поднимать более тяжелых по весу пациентов, а еще за счет большего диаметра тоннеля он более комфортен для людей с клаустрофобией (боязнь замкнутого пространст ва. — «ВМ»), — подчеркнул он.

Также в этом аппарате МРТ во время проведения самого исследования есть возможность через наушники слушать музыку — это тоже повышает удобство пациентов, которые и без того испытывают стресс.

Что касается технологии закупок по контрактам жизненного цикла, то это очень удобно в первую очередь для самих больниц.

— Если техника сломается, то нам теперь не нужно думать, как и где ее починить, обслуживание на протяжении всего периода эксплуатации оборудования берет на себя поставщик, — рассказал Борис Бродецкий. — Таким образом, время простоя оборудования стремится к нулю.

Заведующий операционным блоком городской клинической больницы № 13 Департамента здравоохранения Москвы Ян Сковран показывает снимки, которые были сделаны во время операции с помощью нового оборудования / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В городской клинической больнице № 13 тоже регулярно обновляется оборудование. Недавно современную технику поставили в Центр малоинвазивной и реконструктивной хирургии позвоночника этого стационара. Два новых мобильных рентгеновских аппарата типа С-дуга используются для получения снимков прямо в процессе операции, например, на позвоночнике.

По словам руководителя этого центра, профессора Мухаммада Сампиева, аппарат дает гораздо больше возможностей для работы врачей и увеличивает контроль безопасности пациента во время операции.

— Он может делать рентген-снимки большей площади, соответственно, охватывает больше внутренних органов человека сразу, и не нужно делать несколько снимков и лишний раз облучать пациента, — пояснил он.

В целом это также ускоряет саму операцию, что, безусловно, тоже положительно влияет на состояние пациента.

— А еще стало гораздо лучше качество снимков. Оборудование позволяет видеть не только, например, позвонки, но даже их структуру, — подчеркнул Мухаммад Сампиев.

В Департаменте здравоохранения добавили, что программа закупок рассчитана до 2023 года.

СПРАВКА

Всего программа контрактов жизненного цикла предусматривает приобретение более 5,5 тысячи единиц различного оборудования. На сегодняшний день для городских больниц и поликлиник закуплено уже 2984 аппарата УЗИ, 258 компьютерных и магнитно-резонансных томографов, 235 маммографов, 422 рентгеновских аппарата различного типа, 830 эндоскопических систем и другое оборудование.