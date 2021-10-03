Фаберже обзавидуется: где искать архитектурные редкости столицы

Дом-яйцо, построенный по проекту архитекторов Сергея Ткаченко и Олега Дубровского, на улице Машкова дом 1/11 / Фото: Александр Щербак / ТАСС

В Китае на днях вновь запустили конкурс самых необычных зданий. «Вечерняя Москва» рассказывает о зарубежных претендентах и столичных архитектурных изысках.

Китайский конкурс проводится уже 11 лет подряд. В этом году в числе претендентов оказался отель в форме куклы-матрешки, расположенный в Манчжурии. Он стоит в парке с одноименным названием Russia Taowa Square. Здесь все здания так или иначе связаны с русской культурой.

Еще в конкурсе участвуют церковь, построенная в форме скрипки, мост с огромными статуями женщин в традиционной китайской одежде и многие другие объекты. А какие здания в Москве смогли бы посостязаться с зарубежными в оригинальности? По словам москвоведа Александра Васькина, архитектурные эксперименты стали появляться после распада СССР, когда заказчиком перестало быть государство, которое требовало придерживаться стандартов и главенствующего стиля — соцреализма. С приходом рыночной экономики в страну заказчиком стал бизнес. Отсюда и пошли различные эксперименты и желание выделиться.

Домик-осьминог

Метро Динамо, Ул. Беговая, 34

Следующее здание более известно как дом авиаторов или дом-сороконожка. Панельный 13-и этажный жилой дом (299 квартир) оригинальной планировки в стиле брутализм построен в 1978 году по проекту архитектора Андрея Меерсона как гостиница для Олимпиады-80. Главная особенность постройки — 40 железобетонных опор, так называемых ног, которые поднимают первый этаж на уровень четвертого.

Вдохновил Ренессанс

Метро Красные ворота, Ул. Машкова, 1/112

На улице Машкова всегда много туристов. Все потому, что здесь расположен знаменитый дом-яйцо. Здание овальной формы входит в большинство прогулочных маршрутов по Москве. Автор этого необычного проекта — архитектор Сергей Ткаченко. Прототипом стали знаменитые яйца Фаберже. В доме четыре этажа. Внутреннее убранство вдохновлено эпохой Ренессанса.

Переплетение фигур

Метро Тургеневская, Фролов пер., 2

По переулку невозможно пройти, не обратив внимание на здание театра Александра Калягина Et Cetera. Кажется, ни один архитектор еще не соединял в одной постройке столько геометрических фигур. На большом овале установлен прямоугольник с выступающими краями. Соединяет композицию в центре башня в форме колонны. Все окна в здании разного размера и порой принимают очень причудливые формы.