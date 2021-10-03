Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Фаберже обзавидуется: где искать архитектурные редкости столицы

Алексей Сазиков

Город
Фаберже обзавидуется: где искать архитектурные редкости столицы
Дом-яйцо, построенный по проекту архитекторов Сергея Ткаченко и Олега Дубровского, на улице Машкова дом 1/11 / Фото: Александр Щербак / ТАСС

В Китае на днях вновь запустили конкурс самых необычных зданий. «Вечерняя Москва» рассказывает о зарубежных претендентах и столичных архитектурных изысках.

Китайский конкурс проводится уже 11 лет подряд. В этом году в числе претендентов оказался отель в форме куклы-матрешки, расположенный в Манчжурии. Он стоит в парке с одноименным названием Russia Taowa Square. Здесь все здания так или иначе связаны с русской культурой.

Еще в конкурсе участвуют церковь, построенная в форме скрипки, мост с огромными статуями женщин в традиционной китайской одежде и многие другие объекты. А какие здания в Москве смогли бы посостязаться с зарубежными в оригинальности? По словам москвоведа Александра Васькина, архитектурные эксперименты стали появляться после распада СССР, когда заказчиком перестало быть государство, которое требовало придерживаться стандартов и главенствующего стиля — соцреализма. С приходом рыночной экономики в страну заказчиком стал бизнес. Отсюда и пошли различные эксперименты и желание выделиться.

Домик-осьминог

Метро Динамо, Ул. Беговая, 34

Следующее здание более известно как дом авиаторов или дом-сороконожка. Панельный 13-и этажный жилой дом (299 квартир) оригинальной планировки в стиле брутализм построен в 1978 году по проекту архитектора Андрея Меерсона как гостиница для Олимпиады-80. Главная особенность постройки — 40 железобетонных опор, так называемых ног, которые поднимают первый этаж на уровень четвертого.

Вдохновил Ренессанс

Метро Красные ворота, Ул. Машкова, 1/112

На улице Машкова всегда много туристов. Все потому, что здесь расположен знаменитый дом-яйцо. Здание овальной формы входит в большинство прогулочных маршрутов по Москве. Автор этого необычного проекта — архитектор Сергей Ткаченко. Прототипом стали знаменитые яйца Фаберже. В доме четыре этажа. Внутреннее убранство вдохновлено эпохой Ренессанса.

Переплетение фигур

Метро Тургеневская, Фролов пер., 2

По переулку невозможно пройти, не обратив внимание на здание театра Александра Калягина Et Cetera. Кажется, ни один архитектор еще не соединял в одной постройке столько геометрических фигур. На большом овале установлен прямоугольник с выступающими краями. Соединяет композицию в центре башня в форме колонны. Все окна в здании разного размера и порой принимают очень причудливые формы.

Читайте также:
АрхитектураИсторияМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Все мнения
О проекте