Быстро, как в метро: чего ждать от реформы наземного транспорта в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Маршрутная сеть «Магистраль» развивается в Москве с 2016 года. Сначала движение наземного транспорта упорядочили в центре столицы, а теперь положительных изменений стоит ждать и жителям спальных районов. «ВМ» узнала, кого коснутся нововведения и как они отразятся на укладе жизни москвичей.

Что поменяется?

В первую очередь изменения коснутся жителей Центрального и Южного административных округов. Именно там планируется произвести первый этап оптимизации движения наземного транспорта. Предварительную информацию о грядущих нововведениях можно узнать по карте.

Наземную транспортную сеть скорректируют: добавят недостающие рейсы и объединят дублирующие друг друга. Сообщается, что более 900 тысяч москвичей смогут воспользоваться магистральными маршрутами. При этом транспортная доступность между социальными объектами сохранится.

Кроме того, в Москве станет больше выделенных полос для автобусов, а механизм действия светофоров наладят. Пассажиры общественного транспорта не пострадают от заторов на дорогах.

Планируется организовать пересадочные узлы для удобства пользования несколькими видами транспорта. В этом москвичам поможет обновленный порядок использования остановок: они появятся в самых необходимых местах.

Также изменится система классификации маршрутов. Они станут обозначаться разными цветами, как в метрополитене. Где-то маршрутам будут присвоены новые номера для удобства.

Интервал движения автобусов зафиксируют следующим образом: для магистральных маршрутов он составит до десяти минут, для районных — до двадцати минут, для социальных — до получаса. Правило действует с семи утра до девяти вечера по будням.

Почему реформа нужна?

Упорядочивание «архитектуры транспортной сети» назревало очень давно, высказался урбанист Аркадий Гершман в беседе с «Вечерней Москвой». Он назвал инициативу положительной и подчеркнул: город действительно требовал этих изменений.

— Инициатива, конечно, будет иметь положительный эффект. Последние 40 лет наземный транспорт Москвы развивался довольно архаично. Мы не видели общей картины и многого не понимали. Теперь заметно серьезное дублирование и не совсем верное распределение ресурсов. В последние годы на некоторых направлениях, которые нужно было развивать, не хватало водителей и техники. Выделенные полосы делали, но автобусы все равно стояли в пробках: их было слишком много, — поделился урбанист.

По его словам, новые меры помогут наладить систему движения наземного транспорта в столице. Сеть маршрутов не всегда соответствует обновлениям жилых районов, созданию новых станций метро, МЦК и МЦД, говорится на сайте mos.ru. Необходимо упростить передвижение граждан по городу. Для этого будет использован опыт внедрения «Магистрали» в центре Москвы.

«Предсказуемо и надежно»: когда наземный транспорт станет удобнее

Невозможно моментально изменить транспортную систему в лучшую сторону, подчеркнул урбанист Гершман. По словам эксперта, это «долгосрочный процесс», требующий детальной проработки.

— Нет предела совершенству. Результаты реформы, прошедшей в центре в 2016 году, до сих пор корректируются. В городе всегда что-то улучшают. Прямо с запуском нового этапа «Магистрали» для жителей ЦАО и ЮАО вряд ли что-то поменяется кардинально. Но в долгосрочной перспективе транспортное сообщение однозначно улучшится, — заверил собеседник «ВМ».

Нововведения практически не коснутся водителей личных автомобилей, считает Гершман. Конечно, в некоторых местах, общественному транспорту придется отдать приоритет. По данным мэрии, число граждан, предпочитающих именно этот способ перемещения по городу, возросло на 40 процентов.

— Скорее всего, потребуется ограничивать поток личных автомобилей. Однако не думаю, что это будет масштабно. Необходимые изменения уже были сделаны ранее, так что стоит ждать точно точечных изменений, — сообщил урбанист.

Он добавил, что наземный транспорт может работать по стандарту метрополитена, вопреки мнениям многих горожан. Приближения к этим стандартам действительно стоит ожидать от реформы в дальнейшем.

— Предполагается, что общественный транспорт должен работать по стандарту метрополитена. У нас многие думают, что только метро так работает — быстро, предсказуемо и надежно. На самом деле точно так же могут работать трамваи, автобусы, электробусы, — пояснил Гершман.

От успеха программы напрямую зависит уклад жизни москвичей, подчеркнул специалист.

— Транспортная доступность определяет стиль нашей жизни, ежедневное поведение. Что лучше: стоять в пробках, ненавидя все и тратя жизнь впустую, или перемещаться на общественном транспорте с нормальной скоростью, занимаясь саморазвитием, работой и близкими? — высказался урбанист.