Цифровизация и безопасность: как организована перепись населения — 2021

Москвич Илья Сосновский участвовал в переписи населения раньше, но и в этот раз он тоже решил вступить в ряды добровольцев. По его мнению, это не только принесет пользу обществу, но и позволит стать свидетелем исторического события — первой в истории страны цифровой переписи населения / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В пятницу, 15 октября, стартовала Всероссийская перепись населения. В этом году собирать информацию о москвичах для государственной статистики помогут современные технологии.

Специалистов разделили на небольшие группы. Перед тем как переписчики пойдут по квартирам москвичей, координаторы проводят для них финальный инструктаж, как общаться с людьми, какие нештатные ситуации могут возникнуть. Еще одна важная тема — правила безопасности.

Последний шаг — выдача экипировки. Москвич Илья Сосновский уже получил жилетку, шарф, маску с символикой Всероссийской переписи населения. А главное — ему выдали специальный планшет.

Несмотря на то что молодой человек уже принимал участие в переписи населения, почетное право ходить по квартирам и собирать информацию он получил не сразу.

— Сначала нужно было пройти трехдневное обучение: посмотреть видеоинструкции от Росстата, затем пройти тест из ста вопросов. Если набираешь 95 баллов, тебя допускают к очному этапу, — говорит Илья.

Молодой человек в полном обмундировании выдвигается на маршрут. По пути он рассказывает о планшетах, выданных переписчикам.

— Это избавляет от необходимости вносить данные вручную, использовать бумажные анкеты, как раньше. Они экономят время и позволяют минимизировать контакты с людьми, что очень важно в условиях пандемии, — говорит Илья. — Когда я узнал, что перепись будет цифровой, я сразу понял: нужно снова участвовать, чтобы стать свидетелем исторического момента — перехода в цифру.

Внести свои данные москвичи могут и самостоятельно на портале «Госуслуг». После ответов на все вопросы пользователям приходят два QRкода —один на домохозяйство и по одному на каждого члена семьи. Их нужно предъявить переписчику, чтобы не дублировать данные.

Кроме того, данные о себе можно предоставить в ближайшем переписном пункте. В Москве их 3776. 122 из них находятся в центрах «Мои документы». Перечень участков опубликован на сайте Мосстата (mosstat.gks.ru).

По словам советника руководителя Росстата Игоря Вагана, цифровой формат позволяет провести акцию безопасно, быстро и точно.

—В три раза быстрее, чем по итогам предыдущей переписи, страна сможет получить уникальные данные, которых нет больше ни в каких источниках. Помимо общей численности населения, уже к концу 2022 года станут известны полные цифры по реальной половозрастной структуре населения, уровню образования, жилищным условиям, национальному составу, —отметил Ваган.

По его словам, раньше обработка результатов занимала не менее трех лет. Сейчас на это уйдет всего год.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел Смелов, заместитель руководителя Росстата:

— Переписчикам предстоит проделать грандиозную работу. Им нужно обойти 23 миллиона домов, 50 миллионов домохозяйств. В штабе 268 тысяч переписчиков, 45 тысяч контролеров, 25 тысяч волонтеров и 16,5 тысячи сотрудников Росстата. Волонтеры будут помогать гражданам в центрах «Мои документы», консультировать, как заполнять анкету на «Госуслугах». Чтобы внести данные всей семьи, потребуется около 20 минут. «Госуслуги» способны принимать 350 переписных листов в секунду, без сбоев и задержек.

СПРАВКА

По итогам опроса ВЦИОМа, 43 процента россиян заявили, что будут ждать переписчика дома. 41 процент внесут данные самостоятельно на портале «Госуслуг». Чаще всего этот способ выбирает молодежь: люди в возрасте от 18 до 24 лет. Еще 9 процентов граждан решили посетить переписной участок и заполнить анкету там. При этом 58 процентов отметили, что будут следить за новостями о Всероссийской переписи населения.