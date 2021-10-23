Корма и лакомства: пять вопросов о рационе животных в городских приютах

Фото: пресс-служба Департамента ЖКХ

Правильный рацион — основа здоровой и продолжительной жизни любимого питомца. В городских приютах строго следят, чтобы питание подопечных было сбалансированным и полезным. В Департаменте ЖКХ подготовили ответы на все интересующие вопросы о кормлении приютских собак и кошек. На вопросы отвечает Маргарита Стрекалова, начальник отдела эксплуатации приютов, мониторинга и учета городской фауны ГБУ «Доринвест».

Фото: пресс-служба Департамента ЖКХ

Что входит в состав кормов, которые закупают приюты?

Рацион приютских животных состоит из кормов, одобренных ветеринарами. Как в сухую, так и в консервированную еду обязательно входят мясные продукты, злаки, животные жиры, антиоксиданты, витамины и минеральные добавки.

При выборе корма специалисты приютов изучают его состав, обращая внимание на порядок перечисления ингредиентов. Первым всегда должно указываться мясо — это означает, что его больше всего в продукте. Это один из главных показателей качественной еды для животных. Корм также не должен содержать красителей, ароматизаторов, консервантов и ГМО, а все необходимые полезные вещества должны иметь натуральное происхождение.

Корма, которые поставляют в городские приюты, имеют все необходимые сертификаты и гарантии. Для контроля качества из каждой поставляемой партии берутся образцы для проведения лабораторных исследований.

Всех животных в приютах кормят одинаково?

Корма для подопечных приютов подбирают, учитывая их индивидуальные особенности. Рекомендации по меню составляют ветеринарные врачи после медицинской оценки состояния животного.

Если у взрослых собак и кошек нет проблем со здоровьем, то их рацион преимущественно состоит из сухой еды. Это профессиональные корма, содержащие необходимое количество питательных веществ, витаминов и минералов. Качественный сухой корм является главным источником энергии и поддерживает нормальную работу желудочно-кишечного тракта питомца.

Приютское меню также зависит от возраста подопечных. Животных до года кормят сухими и влажными кормами, предназначенными для котят и щенков. Пожилых питомцев переводят на консервы, они менее калорийны, поэтому позволяют поддерживать вес малоактивных животных в рамках нормы. А рацион подопечных с нарушениями пищеварения, хронической почечной недостаточностью или болезнью печени состоит из специализированных диетических кормов.

Какой объем порции получают животные и сколько раз в день их кормят?

Режим кормления животных в приютах зависит от их возраста. Активных любознательных щенков и котят кормят по потребностям, взрослые особи получают еду два раза в день — утром и вечером.

Фото: пресс-служба Департамента ЖКХ

При подборе суточной нормы порции учитывают не только возраст, но и вес животного. Кроме того, специалисты всегда ориентируются на рекомендации, указанные производителями кормов, чтобы не перекормить или недокормить животных.

Вне зависимости от рациона, возраста и подвижности питомцев в вольерах всегда стоят емкости со свежей водой.

Как правильно кормить животное, когда его взяли из приюта?

Чаще всего подопечные приютов — взрослые собаки и кошки с устоявшимися привычками, характерами и другими особенностями. Поэтому, прежде чем отдать животное, специалисты и волонтеры приютов подробно рассказывают о них опекунам.

Приблизительный возраст, вес, хронические заболевания — все это необходимо знать для подбора рациона и определения норм кормления животного. Второй важный фактор — его пищевые привычки.

Если в приюте питомца кормили сухими сбалансированными кормами, то лучше оставить все как есть. Если же вы решите скорректировать рацион, то это нужно делать постепенно, дополняя привычное питание новым кормом. Начать стоит с 1/5 суточной нормы, каждый день увеличивая порцию. И уже через неделю любимец полностью перейдет на новое меню.

Фото: пресс-служба Департамента ЖКХ

Главное, учитывать рекомендации ветеринаров и специалистов приюта, которые опираются на потребности животного. При правильном выборе корма у питомца будет блестящая шерсть и хорошее самочувствие.

Получают ли животные в приютах лакомства?

В приютах животные получают все необходимые питательные вещества из основного рациона. Лакомства не входят в основное меню, но питомцы регулярно получают их благодаря волонтерам и благотворительным фондам.

Для поощрения собак используют сушеное мясо, жевательные палочки, кальцинированные и желатиновые косточки. Эти угощения не только нравятся животным, но и полезны для их здоровья, а еще это хороший способ найти общий язык с собакой и обучить ее командам.

В приютах строго запрещено угощать животных лакомствами, которые обычно едят люди. Даже самые безобидные и привычные для человека продукты могут быть вредны для них. Поэтому, собираясь навестить животных в приюте, лучше захватить с собой полезные угощения из зоомагазина.