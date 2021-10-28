На месте складов и автосервисов появятся новые производства

Фото: Stroi.mos.ru

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии территории «Южного порта» в Печатниках.

На развитие бывшей промышленной зоны столичные власти отводят 12 лет. Территорию поделили на несколько участков, которые постепенно начнут осваивать и приводить в порядок. С самим проектом москвичи могут ознакомиться в приложении «Активный гражданин». Обсуждения по данному проекту пройдут вплоть до 9 ноября. Все предложения граждан, полученные в ходе общественных обсуждений, будут рассмотрены разработчиками проектов.

— В бывшей промзоне начинается проект «Индустриальные кварталы». Сейчас там склады, автосервисы, а появятся современные производства, — сообщил Сергей Собянин.

Второй и третий участки производственной зоны расположены в районе Печатники. Их площадь составляет 73 тысячи и 428 тысяч квадратных метров. На этих участках планируется реализовать производственные объекты. Они станут основой современного индустриального кластера.

— Город продолжает осваивать разрозненные и зачастую заброшенные территории. Программа комплексного развития территорий предусматривает редевелопмент бывших промышленных зон, которые не используются по назначению и являются перспективными для развития. Реорганизация подобных объектов благополучно сказывается на привлекательности района, — рассказала в свою очередь председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она уточнила, что общая площадь реорганизации промзоны составит 46 гектаров. При этом современная застройка потребует усовершенствования транспортной инфраструктуры района. Для комфорта горожан внутри новых кварталов появятся две улицы — районного и местного назначения.

Кроме того, в «Южном порту» организуют новый деловой центр Москвы — с общественными пространствами, офисами, торговыми центрами. На месте бывших железнодорожных путей появятся парки с выходом на набережную Москвы-реки.

— Он даст городу больше 15 тысяч рабочих мест. «Южный порт» станет новой точкой роста, потому что место перспективное и очень живописное — в излучине Москвы-реки, — заявил Сергей Собянин.

На первом этапе в реорганизацию территории инвесторы вложат 100 миллиардов рублей. При этом ежегодный бюджетный эффект для города составит 13 миллиардов рублей.

В бывшей промзоне повысят транспортную доступность. Ее обеспечат Юго-Восточная хорда и новая станция метро.

«Южный порт» расположится на перегоне между «Кожуховской» и «Печатниками» Люблинско-Дмитровской линии. Станцию планируют разместить вдоль этого проезда на пересечении с Южнопортовой улицей.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов напомнил, что программа комплексного развития территорий бывших промышленных зон, получившая название «Индустриальные кварталы», реализуется в столице по поручению Сергея Собянина. Она предусматривает редевелопмент почти двух тысяч гектаров, которые не используются по назначению и являются перспективными для развития.

— Прогнозируемый объем инвестиций в реализацию программы — более семи триллионов рублей, — сообщили в экономическом блоке мэрии. — Благодаря этому в Москве будет создано около пятисот тысяч рабочих мест, а городской бюджет дополнительно получит приблизительно три триллиона рублей в виде налогов.

Напомним, что первый договор о комплексном развитии территорий в Москве был заключен в июле прошлого года — это проект для производственной зоны «Октябрьское поле». Инвестиции в редевелопмент этой промзоны составят порядка 14 миллиардов рублей, бюджетный эффект — около 1,8 миллиарда рублей. В целом реализация данного проекта рассчитана на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.

Почти год назад в Москве состоялся первый в стране аукцион на право заключения договора комплексного развития территорий, в рамках которого будет реорганизована часть промзоны «Коровино» на севере столицы.

В начале июня были подписаны еще два договора о комплексном развитии территории — «Кунцево» и второго участка «Коровино».

В сентябре этого года подписали пятый договор — о реорганизации промзоны «Алтуфьевское шоссе».