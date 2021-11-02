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Медвежьих символов района становится все больше

Никита Бессарабов

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Медвежьих символов района становится все больше
Художник Юлия Роткова в окружении созданных ею скульптур белых медведей, которые установлены в Сквере имени 50-летия ВЛКСМ в Северном Медведкове / Фото: Никита Бессарабов / Вечерняя Москва

В районе Северное Медведково объявилась семья белых медведей. «Вечерняя Москва» узнала, как с их появлением связаны скульпторы Юлия Роткова и Павел Ульянов.

Исторически название поселения, на территории которого возникли районы Северное и Южное Медведково, никак не связано с косолапыми. У проживавшего здесь предка Дмитрия Пожарского было прозвище Медведь. И село сначала в его честь называлось Медведево.

Однако прозвище владельца трансформировалось в геральдических схемах в образ животного. Поэтому на территории двух районов стали появляться скульптуры мишек. Например, в 2019-м в Северном Медведкове и Южном Медведкове появились два полигональных медведя — белый и красный. И вот недавно в Северном Медведкове появилась новая скульптурная композиция — медвежье семейство.

— Ее захотели установить жители района, — рассказал пресс-секретарь префектуры СВАО Андрей Иванов. — Скульптора выбирали по конкурсу. Его выиграла Юлия Роткова.

Медвежья семья «плывет» в море из синего каучука в центре Сквера имени 50-летия ВЛКСМ. Папа-медведь защищает семью от всех внешних угроз, а медведица следит за беспечно играющими малышами. В основе создания скульптуры лежит идея сильной многодетной семьи.

Медведи Северного Медведкова сделаны из полимерного материала, форму которому придавали друзья-скульпторы Юлия Роткова и Павел Ульянов.

— Очень приятно, что она пользуется популярностью у детей, — говорит Роткова.

По словам главы управы Сергея Яровенко, скульптура стала местом притяжения для всех малышей района.

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