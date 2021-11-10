Сергей Собянин: Создаем все условия для работы полиции

Мэр Москвы Сергей Собянин (слева), оперативный дежурный ОМВД России по району Бескудниково Евгений Яковенко (в центре) и начальник Главного управления МВД России по городу Москве Олег Баранов (справа) во время торжественного открытия нового здания для правоохранителей / Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В среду, 10 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новое здание полиции в Бескудниковском районе. Новоселье было приурочено к профессиональному празднику — Дню сотрудника органов внутренних дел.

Строгая трехэтажка расположилась на Бескудниковском бульваре. Ее главный фасад венчают герб столицы и эмблема Министерства внутренних дел.

В новостройке есть все для комфортной работы правоохранителей и тех, кто приходит к ним за помощью: зона ожидания и приема граждан, дежурная часть, служебные, административные и вспомогательные помещения, а также конференц-зал. Кроме того, здесь оборудован стрелковый тир. На прилегающей территории организованы стоянка для служебных автомобилей, плац для построений. Отдел оснащен самыми современными инженерными системами, укомплектован необходимой мебелью, оргтехникой и различным оборудованием, необходимым для полноценной работы полицейских.

— Мы оказываем системную помощь Главному управлению внутренних дел по созданию достойных условий службы для сотрудников, прежде всего на районном уровне, — отметил Сергей Собянин, посетив новое здание на Бескудниковском бульваре.

Мэр подчеркнул: за последние годы был проведен капитальный ремонт 79 райотделов полиции, построено порядка 20 новых зданий для окружных управлений, районных отделов и других подразделений Министерства внутренних дел.

— В планах — продолжение работы, в том числе строительство еще 13 зданий райотделов внутренних дел, — заявил Сергей Собянин.

Глава города поздравил личный состав и ветеранов московской полиции с Днем сотрудника органов внутренних дел и поблагодарил их за достигнутые успехи.

Сотрудники райотдела в свою очередь поблагодарили мэра за прекрасный подарок к профессиональному празднику. Они вспоминают, что совсем недавно занимали маленькое здание на Селигерской улице. Двухэтажка 1965 года постройки давно устарела — и морально, и физически. К тому же общая площадь помещений, занимаемых отделом, немногим превышала 500 квадратных метров, что было явно недостаточно для полноценной и эффективной работы подразделения со штатной численностью более 200 человек, обслуживающего район с населением порядка 80 тысяч человек. Поэтому новостройка на Бескудниковском бульваре в десять раз больше старенькой двухэтажки.

Помимо нового здания с подземной парковкой, сотрудники районного отдела получили и комфортную территорию.

По завершении стройки было выполнено благоустройство прилегающей территории, включая устройство спортивной площадки для подготовки личного состава и озеленение. Вокруг здания появились газоны, были высажены кустарники. Летом здесь разобьют цветники.

Кроме того, на территории нового ОМВД по Бескудниковскому району установлен памятник сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при выполнении служебных обязанностей.

Как отметили в мэрии Москвы, за 11 лет в городе было введено два десятка новых объектов столичной полиции, включая комплексы зданий УВД по Западному, Южному и Восточному округам, отделов по девяти районам столицы. Также открыты РУВД в Коммунарке и Центр кинологической службы.

КСТАТИ

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал два документа. Один касается присвоения статуса промкомплекса хлебозаводу, что позволит предприятию экономить порядка 24 миллионов рублей в год и направить эти средства на модернизацию мощностей. Второй документ — проект планировки нового жилого квартала в Западном Дегунине.