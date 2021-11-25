Метро дойдет до наукограда

Университет Дружбы Народов / Фото: АО «Мосинжпроект»

Открытие Троицкой линии метро даст возможность пассажирам пользоваться новыми маршрутами. Проще станет добираться до центра города и жителям столичного юго-запада и присоединенных территорий. Подробности проекта сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Фото: stroi.mos.ru

— Андрей Юрьевич, когда началась реализация проекта по сооружению Троицкой ветки метро? Разве в столице мало радиальных направлений?

— Важно понимать, что для обеспечения таких больших территорий, как Новая Москва, нужны самые надежные виды транспортного сообщения. Самые молодые округа получают современные широкие магистрали, проложено в Троицкий и Новомосковский округа и метро. Постоянно продлевать существующие радиусы нельзя. Для их разгрузки необходимо строительство новых направлений. Масштабным проектом здесь станет Троицкая линия, которую мы возводим поэтапно. Работы начались три года назад и сейчас развернуты на станциях первого участка.

— То есть линия будет очень протяженной?

— Троицкая линия метро свяжет Новую Москву с основной частью столицы — она пройдет от платформы Московского центрального кольца ЗИЛ до города Троицка. Будущая ветка протяженностью 40 километров охватит Троицкий и Новомосковский, а также Юго-Западный округа столицы. То есть работать она будет сразу на несколько округов, дав возможность горожанам выбирать максимально удобные маршруты для передвижения, менять один вид транспорта на другой — например, пересаживаться с метро на Московское центральное кольцо или оставлять личный автомобиль на парковке, чтобы потом пересесть на ближайшую станцию городской подземки.

— Где будут организованы пересадки?

— Так, со станции «Крымская» можно будет пересесть на одноименную станцию Московского центрального кольца, с «Академической» — на Калужско-Рижскую линию, с «Новаторской» Троицкой ветки — на Большое кольцо.

— Крупные транспортно-пересадочные узлы запланированы на линии?

— Да, такие проекты обсуждаются еще при рассмотрении граддокументации. На станции «Коммунарка» будет организован крупный пересадочный узел с Сокольнической линией. Эта территория — одна из точек роста Новой Москвы, развитие которой невозможно без прихода современного и быстрого транспорта.

— Любое открытие станций метро разгружает соседние направления. Андрей Юрьевич, а какие линии с открытием станций Троицкой ветки получат более свободные вагоны для пассажиров?

— Снизится нагрузка на центральные и южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метро. Открытие ветки положительно скажется и на экологической ситуации: снизится интенсивность автомобильного движения.

— Андрей Юрьевич, а метро дойдет до Троицка?

— После строительства центрального участка приступим к проектированию подземки до наукограда.

Университет Дружбы Народов

В шаговой доступности от будущей станции расположены крупные вузы. Станция позволит тысячам студентов и научных сотрудников добираться до места учебы и работы, не используя наземный транспорт. Тема оформления «Университета Дружбы Народов» связана с молодостью, легкостью и весной, здесь появится панно с изображением студентов.

Новаторская

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Троицкая линия будет пересекаться с Большим кольцом метрополитена на этой станции. Численность населения в зоне ее влияния составляет 115 тысяч человек. Полностью завершить строительство Большой кольцевой линии планируют в 2022 году.

Академическая

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Здесь для пассажиров станет удобна пересадка на Калужско-Рижскую линию метро. Путевые и боковые стены «Академической» украсят античные произведения искусства, выполненные в технике граффити. Таким образом, классическое искусство получает современное прочтение, а пассажиры — позитивные впечатления от дизайна.

Улица Генерала Тюленева

Фото: АО «Мосинжпроект»

Станция «Улица Генерала Тюленева» готова более чем на четверть. С соседней станцией ее уже связывают тоннели. В перегонах идет устройство верхнего строения пути.

Коммунарка

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Одноименная станция уже работает на Сокольнической линии. В ближайшие годы пассажиры получат еще одну «Коммунарку» — на Троицкой ветке. Новая Москва быстро развивается и становится все более привлекательной для жизни и работы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сергей Собянин, мэр города Москвы:

— Троицкая ветка метрополитена — один из самых больших радиусов в Москве. Его протяженность составит порядка 40 километров. Новое направление получает уже реальные очертания. Сейчас на всей ветке — от «Улицы Новаторов» до «Коммунарки» — идут строительные работы. Это будет первая часть большой ветки, которая идет от Московского центрального кольца до Коммунарки и в перспективе дальше — до Троицка.

Станции получат яркие и выразительные акценты

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов / Фото: Пресс-служба «Мосинжпроект»

Генеральный проектировщик и подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро, инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» создает два участка. В общей сложности в зоне ответственности компании находятся девять будущих станций. Подробности их сооружения рассказал глава компании Юрий Кравцов.

Работы по созданию центрального участка, включающего станции «ЗИЛ», « Крымская», «Академическая» и «Вавиловская», только начались.

— Так, на стройплощадке «Крымской» завершен вынос кабельных линий, — сообщил Юрий Кравцов.

Ее главным акцентом станет необычная отделка. Станцию, выполненную преимущественно в «стальных» цветах, украсят светильники «чайки-паруса», вызывающие ассоциации с морским побережьем Крыма и кораблями. При отделке используют светло-сибирский гранит и агломерированный мрамор «Нарва».

Свой неповторимый облик получит и «Академическая», расположенная на пересечении улиц Дмитрия Ульянова и Профсоюзной. Путевые стены и боковые стены наклонных ходов эскалаторов украсят классические произведения искусства, выполненные в современной технике граффити.

— Сейчас более чем на две трети сооружены ограждающие конструкции котлована, активно ведется вынос инженерных коммуникаций, и скоро начнутся работы по разработке грунта, — отметил гендиректор «Мосинжпроекта».

Так, на станции «Вавиловской» уже выполнены на 90 процентов ограждающие конструкции котлована.

По словам Юрия Кравцова, в этой части ведутся разработка грунта и раскрепление котлованов монтажно-щитовых камер, также выносятся инженерные коммуникации. Станцию украсят колоннами«галочками» с яркими желтыми вставками, напоминающими строительные крепления, как, например, на подъемных кранах.

— Пять станций — «Новаторская», «Университет Дружбы народов», «Улица Генерала Тюленева», «Тютчевская» и «Мамыри» — активно строятся, — заявил Юрий Кравцов. — Этот участок, протяженностью свыше 13 километров, готов уже на 44 процента.

Он подчеркнул, что все тоннели между станциями «Новаторская» и «Мамыри» пройдены. Идет строительство обоих перегонов от «Мамырей» к «Бачуринской». Так, «Новаторская», расположенная параллельно Ленинскому проспекту, между улицами Новаторов и Академика Пилюгина, готова на 42 процента.

— Полным ходом идут земляные и монолитные работы, началась архитектурная отделка служебных помещений. Будут созданы два вестибюля и пересадка на Большое кольцо, — отметил Юрий Кравцов.

Общая строительная готовность «Университета Дружбы народов», находящейся на пресечении улиц Академика Опарина и Миклухо-Маклая, составляет 58 процентов.

— Завершаются монолитные работы, ведется обратная засыпка котлована и уже монтируются инженерные системы, — сказал глава «Мосинжпроекта».

В честь расположенного рядом РУДН подземный пешеходный переход к станции украсит мозаичная композиция на тему дружбы народов.

Активные работы развернуты также на станциях «Улица Генерала Тюленева» и «Мамыри».

— Каждая из станций этого участка Троицкой линии получит индивидуальный архитектурный облик, в дизайне отдадут предпочтение ярким цветам, — рассказал Юрий Кравцов.

На правах рекламы