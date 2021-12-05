Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Юрий Ткаченко: Добровольцы вносят весомый вклад в общее дело

Марина Найденкова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Город
Юрий Ткаченко: Добровольцы вносят весомый вклад в общее дело
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Москве

Ежегодно в Российской Федерации 5 декабря отмечается День добровольца. Как социальное явление волонтерство в России имеет давнюю историю. Одно из самых ранних официальных упоминаний относится еще к 1894 году, когда были учреждены городские попечительства о бедных, в которых подавались добровольные пожертвования и где трудились волонтеры. Выбор даты празднования пал на день, когда отмечается Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития, установленный по решению Генеральной Ассамблеи ООН в 1985 году.

Добровольцы сегодня трудятся в самых различных отраслях: экологии, медицине, образовании. Активное участие они принимают и в деятельности московского пожарно-спасательного гарнизона. В преддверии этого праздника мы поговорили с заместителем начальника Главного управления МЧС России по городу Москве по Государственной противопожарной службе — Ткаченко Юрием Анатольевичем.

— Расскажите, пожалуйста, о добровольных пожарных в системе МЧС?

— В этом году мы отметили 10 лет со дня вступления в силу Федерального закона № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране». Согласно этому закону, добровольный пожарный — гражданин, член общественного объединения пожарной охраны принимающий на безвозмездной основе участие в профилактике или тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

Ключевыми факторами их деятельности я бы назвал: содействие службам реагирования в профилактике и ликвидации ЧС и популяризация культуры безопасной жизни. И здесь они вносят огромный вклад. Например, только с начала этого года добровольными пожарными было проведено более 80 тысяч профилактических мероприятий. Это и патрулирование, и поквартирный обход, встречи и беседы с населением, работа на мероприятиях с массовым сосредоточением людей. Совместно с профессиональными пожарными и спасателями добровольцы на протяжении года обеспечивали безопасность 1119 массовых мероприятий. Распространили среди населения свыше 120 тысяч памяток, листовок, экспресс-информаций и иных наглядных материалов на противопожарную тематику. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции привлекались к дезинфекции социально значимых объектов и оказанию помощи наименее защищенным категориям граждан в доставке продуктов питания и иных предметов первой необходимости. Как видите, пласт выполненных работ огромный.

— А какова численность добровольных пожарных в Москве и сколько раз они привлекались к совместной с профессиональными пожарными и спасателями работе?

— На данный момент на территории Москвы зарегистрировано 553 общественных объединения пожарной охраны. Организовано круглосуточное дежурство 82 добровольных пожарных команд в составе 237 человек и 103 единиц техники. Только в течение этого года добровольцы приняли участие в тушении порядка 10 процентов пожаров, произошедших на территории Москвы.

Также на постоянном дежурстве находятся четыре расчета общественных аварийно-спасательных формирований численностью 20 спасателей на четырех аварийно-спасательных автомобилях. В этом году они оказали содействие в спасении 172 человек, а к проведению аварийно-спасательных работ привлекались более 500 раз.

— Работу по этому направлению Главное управление МЧС России по Москве ведет в одиночку?

— Отнюдь. Ряд мер по развитию добровольчества Главным управлением реализовывается совместно с Департаментом ГОЧСиПБ, другими заинтересованными структурами правительства Москвы, общественными объединениями пожарной охраны.

Также продолжается работа по созданию добровольных пожарных команд на базе предприятий комплекса городского хозяйства. Только в этом году, например, зарегистрировано 41 новое общественное объединение пожарной охраны, созданное на предприятиях коммунального хозяйства, в состав которых входят более 300 добровольных пожарных. Каждое направление тщательно прорабатывается, анализируется. Мы взаимодействуем со всеми заинтересованными структурами.

Юрий Ткаченко: Добровольцы вносят весомый вклад в общее дело Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

— Каким образом Главное управление популяризирует добровольческую деятельность?

— Когда мы говорим о популяризации, мы не останавливаемся исключительно на информировании населения о возможности вступления в ряды добровольцев. Мы делаем акцент на результаты работы, акцентируя внимание на демонстрацию их умений и навыков.

В первую очередь это проведение конкурсов профессионального мастерства. Так, в сентябре были проведены смотры-конкурсы на звание «Лучшая добровольная пожарная команда» и «Лучший добровольный пожарный».

Следующее — это проведение научно-практических мероприятий, где добровольцы и те, кто хочет вступить в их ряды, могут обсудить перспективные вопросы развития волонтерства, познакомиться ближе и обменяться опытом. Например, в этом году при поддержке МЧС России, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Росмолодежи был проведен Первый всероссийский слет студентов-спасателей и добровольцев в ЧС им. Героя России Евгения Зиничева в Ногинском спасательном центре.

Весной и осенью на полигоне ГКУ «ПСЦ» прошли учебно-тренировочные сборы добровольных пожарных, резервистов и спасателей общественных аварийно-спасательных формирований города Москвы, в которых приняли участие более 1300 добровольцев.

Не обошли стороной и спортивные мероприятия. В этом году состоялся IX чемпионат города Москвы по пожарно-спасательному спорту среди представителей добровольной пожарной охраны. Также прошли соревнования по боевому развертыванию расчетов поливомоечных машин сводных отрядов по тушению природных пожаров. В них приняли участие 22 команды и более 100 добровольцев.

— Где в минувшем году добровольные пожарные более всего показали свою нужность?

— Неоценимую помощь они оказали нам в летний пожароопасный период. На территории Троицкого и Новомосковского административных округов дополнительно было выставлено восемь временных постов общей численностью 16 единиц техники и 32 работника. В течение всего пожароопасного периода поливомоечная техника Комплекса городского хозяйства г. Москвы привлекалась 253 раза. Из них на тушение частных домовладений — 111 раз, 46 раз — на тушение менее значительных возгораний. Также 96 раз экипажи оказывали помощь пожарно-спасательным подразделениям для тушения пожаров в маловодных районах.

В целом группировка сил и средств успешно выполнила возложенные на нее задачи. Проведенная работа и оказанное содействие позволили сократить риск возникновения пожаров. В том числе и благодаря помощи добровольцев удалось сократить количество возгораний и не допустить ландшафтных пожаров на территории города Москвы.

— Ну и в завершение беседы что бы вы пожелали добровольцам в их профессиональный праздник?

— Главное управление МЧС России по городу Москве придает особое значение взаимодействию и поддержке волонтерства.

Добровольцы вносят весомый вклад в общее дело — обеспечение безопасности жителей столицы. Благодаря эффективному многолетнему сотрудничеству накоплен колоссальный опыт совместной деятельности, который мы намерены развивать и дальше.

Хотелось бы поблагодарить всех добровольцев за неравнодушие и за самоотверженный труд. Пожелать всем крепкого здоровья и везения во всех начинаниях!

Волонтеры добровольцы МЧС
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте