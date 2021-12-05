Юрий Ткаченко: Добровольцы вносят весомый вклад в общее дело

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Москве

Ежегодно в Российской Федерации 5 декабря отмечается День добровольца. Как социальное явление волонтерство в России имеет давнюю историю. Одно из самых ранних официальных упоминаний относится еще к 1894 году, когда были учреждены городские попечительства о бедных, в которых подавались добровольные пожертвования и где трудились волонтеры. Выбор даты празднования пал на день, когда отмечается Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития, установленный по решению Генеральной Ассамблеи ООН в 1985 году.

Добровольцы сегодня трудятся в самых различных отраслях: экологии, медицине, образовании. Активное участие они принимают и в деятельности московского пожарно-спасательного гарнизона. В преддверии этого праздника мы поговорили с заместителем начальника Главного управления МЧС России по городу Москве по Государственной противопожарной службе — Ткаченко Юрием Анатольевичем.

— Расскажите, пожалуйста, о добровольных пожарных в системе МЧС?

— В этом году мы отметили 10 лет со дня вступления в силу Федерального закона № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране». Согласно этому закону, добровольный пожарный — гражданин, член общественного объединения пожарной охраны принимающий на безвозмездной основе участие в профилактике или тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

Ключевыми факторами их деятельности я бы назвал: содействие службам реагирования в профилактике и ликвидации ЧС и популяризация культуры безопасной жизни. И здесь они вносят огромный вклад. Например, только с начала этого года добровольными пожарными было проведено более 80 тысяч профилактических мероприятий. Это и патрулирование, и поквартирный обход, встречи и беседы с населением, работа на мероприятиях с массовым сосредоточением людей. Совместно с профессиональными пожарными и спасателями добровольцы на протяжении года обеспечивали безопасность 1119 массовых мероприятий. Распространили среди населения свыше 120 тысяч памяток, листовок, экспресс-информаций и иных наглядных материалов на противопожарную тематику. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции привлекались к дезинфекции социально значимых объектов и оказанию помощи наименее защищенным категориям граждан в доставке продуктов питания и иных предметов первой необходимости. Как видите, пласт выполненных работ огромный.

— А какова численность добровольных пожарных в Москве и сколько раз они привлекались к совместной с профессиональными пожарными и спасателями работе?

— На данный момент на территории Москвы зарегистрировано 553 общественных объединения пожарной охраны. Организовано круглосуточное дежурство 82 добровольных пожарных команд в составе 237 человек и 103 единиц техники. Только в течение этого года добровольцы приняли участие в тушении порядка 10 процентов пожаров, произошедших на территории Москвы.

Также на постоянном дежурстве находятся четыре расчета общественных аварийно-спасательных формирований численностью 20 спасателей на четырех аварийно-спасательных автомобилях. В этом году они оказали содействие в спасении 172 человек, а к проведению аварийно-спасательных работ привлекались более 500 раз.

— Работу по этому направлению Главное управление МЧС России по Москве ведет в одиночку?

— Отнюдь. Ряд мер по развитию добровольчества Главным управлением реализовывается совместно с Департаментом ГОЧСиПБ, другими заинтересованными структурами правительства Москвы, общественными объединениями пожарной охраны.

Также продолжается работа по созданию добровольных пожарных команд на базе предприятий комплекса городского хозяйства. Только в этом году, например, зарегистрировано 41 новое общественное объединение пожарной охраны, созданное на предприятиях коммунального хозяйства, в состав которых входят более 300 добровольных пожарных. Каждое направление тщательно прорабатывается, анализируется. Мы взаимодействуем со всеми заинтересованными структурами.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

— Каким образом Главное управление популяризирует добровольческую деятельность?

— Когда мы говорим о популяризации, мы не останавливаемся исключительно на информировании населения о возможности вступления в ряды добровольцев. Мы делаем акцент на результаты работы, акцентируя внимание на демонстрацию их умений и навыков.

В первую очередь это проведение конкурсов профессионального мастерства. Так, в сентябре были проведены смотры-конкурсы на звание «Лучшая добровольная пожарная команда» и «Лучший добровольный пожарный».

Следующее — это проведение научно-практических мероприятий, где добровольцы и те, кто хочет вступить в их ряды, могут обсудить перспективные вопросы развития волонтерства, познакомиться ближе и обменяться опытом. Например, в этом году при поддержке МЧС России, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Росмолодежи был проведен Первый всероссийский слет студентов-спасателей и добровольцев в ЧС им. Героя России Евгения Зиничева в Ногинском спасательном центре.

Весной и осенью на полигоне ГКУ «ПСЦ» прошли учебно-тренировочные сборы добровольных пожарных, резервистов и спасателей общественных аварийно-спасательных формирований города Москвы, в которых приняли участие более 1300 добровольцев.

Не обошли стороной и спортивные мероприятия. В этом году состоялся IX чемпионат города Москвы по пожарно-спасательному спорту среди представителей добровольной пожарной охраны. Также прошли соревнования по боевому развертыванию расчетов поливомоечных машин сводных отрядов по тушению природных пожаров. В них приняли участие 22 команды и более 100 добровольцев.

— Где в минувшем году добровольные пожарные более всего показали свою нужность?

— Неоценимую помощь они оказали нам в летний пожароопасный период. На территории Троицкого и Новомосковского административных округов дополнительно было выставлено восемь временных постов общей численностью 16 единиц техники и 32 работника. В течение всего пожароопасного периода поливомоечная техника Комплекса городского хозяйства г. Москвы привлекалась 253 раза. Из них на тушение частных домовладений — 111 раз, 46 раз — на тушение менее значительных возгораний. Также 96 раз экипажи оказывали помощь пожарно-спасательным подразделениям для тушения пожаров в маловодных районах.

В целом группировка сил и средств успешно выполнила возложенные на нее задачи. Проведенная работа и оказанное содействие позволили сократить риск возникновения пожаров. В том числе и благодаря помощи добровольцев удалось сократить количество возгораний и не допустить ландшафтных пожаров на территории города Москвы.

— Ну и в завершение беседы что бы вы пожелали добровольцам в их профессиональный праздник?

— Главное управление МЧС России по городу Москве придает особое значение взаимодействию и поддержке волонтерства.

Добровольцы вносят весомый вклад в общее дело — обеспечение безопасности жителей столицы. Благодаря эффективному многолетнему сотрудничеству накоплен колоссальный опыт совместной деятельности, который мы намерены развивать и дальше.

Хотелось бы поблагодарить всех добровольцев за неравнодушие и за самоотверженный труд. Пожелать всем крепкого здоровья и везения во всех начинаниях!