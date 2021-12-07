Елена Аксенова: Использование сетей 5G и квантовых технологий продвинет медицину вперед

Фото: Из личного архива Елены Аксеновой

7 декабря открывается междисциплинарный форум «Медицина молодая». Его организаторами выступили Международный фонд развития биомедицинских технологий имени Филатова, АО «Экспоцентр» при научном сопровождении Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. «Медицина молодая» – это уникальная площадка, которая призвана объединить опыт молодых ученых и врачей с результатами ведущих научных школ отечественной медицинской науки.

Идею форума активно поддержали профильные федеральные органы законодательной и исполнительной власти, отраслевые объединения, ассоциации и высшие учебные заведения. В рамках события директор ГБУ «Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы», доктор экономических наук, член-корреспондент Академии военных наук РФ, профессор Елена Аксенова в эксклюзивном интервью «ВМ» рассказала о форуме и инновациях, которые так важны для медицины сегодня.

— Елена Ивановна, что, на ваш взгляд, форум «Медицина молодая» даст российской науке?

— В завершении Года науки и технологий, объявленного президентом России, очень важно создать дискуссионную площадку для обсуждения новых трендов развития медицины вместе с молодыми учеными. Вся мощь нашей науки, высокотехнологичной медицины в самом ближайшем будущем будет базироваться на их интеллектуальном ресурсе. Междисциплинарный форум имеет все шансы стать ежегодно действующей площадкой для обмена знаниями между состоявшимися учеными и молодыми специалистами. К участию в мероприятии приглашены научные и медицинские организации, более 60 профильных вузов и благодаря цифровым возможностям мероприятие получит всероссийский масштаб.

— Насколько важно передавать знания от опытных экспертов молодым специалистам?

— В мире, в котором удвоение информации происходит каждые полгода, а в эпоху интернета – распространение такой информации происходит еще быстрее, основной задачей становится достоверность и безопасность информации. Возможность прямого диалога между экспертами и молодыми специалистами максимально снижает риски по распространению недостоверной информации. Общаясь с опытными экспертами, молодые специалисты могут определиться не только с выбором направлений своих исследований, но и получить ценные, структурированные знания, научиться работать в команде, выбрать для себя научную школу.

— Форум «Медицина молодая» связан в том числе с инновациями. Какие разработки и достижения последних лет в области медицины вы можете отметить? Как развивается биомедицина и какие дальнейшие перспективы развития?

— Последние годы мы наблюдаем «бум» ИТ-решений для здравоохранения. Применение цифровых технологий в медицине позволили изменить облик здравоохранения. И их внедрение происходит массово. Например, чат-бот собирает жалобы пациента при записи к врачу. Для сбора оперативных данных о здоровье возможно использовать носимые гаджеты. В управлении здравоохранением активно стали применяться предиктивная аналитика и большие данные.

Биомедицина — это одно из самых перспективных направлений науки. Исследования генома и метаболома человека позволят действительно персонализированно подходить к лечению и профилактике заболеваний для каждого человека.

Биочипирование применяется во многих биомедицинских исследованиях. Посредством биочипов изучается экспрессия генов, состав белков, метаболизм клеток. Биочипы используются для скрининга и мониторинга пациентов при клинических испытаниях.

Исследования мозга — это самое мощное научное направление в мире. Прогнозируется, что XXI век станет отправной точкой в мир открытий функционирования мозга и его копирования.

Кстати, основной организатор форума - Международный фонд развития биомедицинских технологий имени В.П. Филатова активно занимается поддержкой ученых, чьи работы связаны с развитием биомедицины. И в рамках форума организована дискуссия по вопросам полипептидной терапии, новым возможностям для России. В центре внимания — вопросы будущего биомедицинских технологий в системе национального здравоохранения, возможности полипептидной терапии в медицинской реабилитации, биомедицинские технологии и стандарты лечения в гастроэнтерологии и гепатологии.

— Какие новые сервисы облегчили жизнь врачам, а какие – пациентам?

Многие годы идут «жаркие» дискуссии о том, что врачу приходится много времени тратить на заполнение бумаг. Действительно, с активным вовлечением компьютерной техники в деятельность медицинских организаций, врачам приходится выполнять зачастую двойную работу, записывая информацию в карту пациента и в информационную систему. Но сейчас по всей стране активно внедряется электронная медицинская карта, процессы ведения пациента становятся «прозрачнее» и оперативнее. У врача появляется возможность заполнять документы с помощью голосовых помощников. А ряд информационных систем помогают врачу в определении диагноза и назначении диагностических процедур. Все это освобождает время на личное общение с пациентов, внимательное изучение проблем, с которыми он пришел в клинику.

Для пациентов также появляется много новых сервисов. Например, электронная запись к врачу, электронные рецепты на лекарства, уже интегрированные с информационными системами аптек. Все это позволяет создать высокое качество жизни человека. Ведь время – имеет особую ценность в современном мире. И когда мы понимаем, что есть возможность его экономить, расходовать более рационально, уровень лояльности к системе здравоохранения таких пациентов увеличивается.

— Внедрения каких технологий стоит ожидать в ближайшие годы?

— Это очень масштабный вопрос. Я остановлюсь на трех глобальных трендах, которые изменят облик системы здравоохранения в ближайшие 5-10 лет. Во-первых, это тотальное распространение интернета, использование сетей 5G и квантовых технологий. Несмотря на то, что эти технологии из сферы ИТ и связи, их вклад в преобразования медицины будет значительный. Устойчивая связь без задержек во времени открывает возможности телемедицинского консультирования, проведения дистанционно операций, цифровизацию пути пациента. Во-вторых, активное внедрение носимых гаджетов. В самое ближайшее время провести диагностику здоровья, сдать анализы, будет возможно не выходя из дома. С помощью портативных устройств будут в моменте собираться данные о здоровье и передаваться в облако с медицинскими данными. С использованием предиктивной аналитики появится возможность в автоматизированном режиме накапливать информацию о здоровье, а в ситуации изменения показателей – подключать медицинского специалиста. И, в третьих, изменится структура оказания медицинской помощи. Акцент будет сделан на первичное звено. Поликлиники станут мощными диагностическими центрами, а стационары будут использоваться только для сложнейших хирургических вмешательств. Те научные достижения, которые сегодня появляются и масштабируются в здравоохранении – порождают новую идеологию в медицине: идеологию здорового человека и профилактики, а не лечения болезни.