Как изменятся цены на проезд в московском транспорте в 2022 году

Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва

С 2 января 2022 года в Москве изменятся тарифы на проезд в городском транспорте. Это связано с увеличением затрат на топливо, электроэнергию, инфраструктуру и запчасти. У метро они выросли на 13 процентов, для наземной техники — на 15,8 процента, сообщают в столичном департаменте транспорта. Все это теперь скажется на ценах. О том, где проезд подорожает, а где цена билета останется прежней, — в материале «Вечерней Москвы».

Как передвигаться станет дороже

В первую очередь изменения коснутся разовых поездок. Их стоимость в рамках «Единого билета» повысится с 60 до 61 рубля. Билет на две поездки подорожает на два рубля — до 122. Подорожает и разовый проезд по карте «Тройка» — с 42 до 46 рублей в пределах Москвы, в пригородном направлении при пользовании МЦД — с 50 до 56 рублей. В рамках тарифа «90 минут», позволяющего в течение указанного времени совершить одну пересадку с метро на наземный транспорт, цены повысятся с 65 до 69 рублей.

При этом владельцы персонализированной «Тройки» смогут пересаживаться бесплатно на одном маршруте наземного транспорта в течение 90 минут с момента первой оплаты. Услуга эта, предположительно, будет актуальна для пяти тысяч человек.

Также изменения коснутся безлимитных проездных, в рамках которых можно без ограничений передвигаться по Москве на всех видах транспорта. Суточный подорожает с 240 до 265 рублей, трехсуточный — с 455 до 500. Цена безлимитного проезда на месяц повысится на 5,1 процента — с 2245 до 2360 рублей в пределах Москвы и с 2660 до 2800 рублей с пригородами при пользовании МЦД (плюс 5,3 процента). Трехмесячные проездные подорожают на 5,2 процента и 4,5 процента соответственно — с 5430 рублей до 5710 в пределах Москвы и с 6940 до 7250 с пригородами на МЦД.

Кроме того, подорожают билеты ТАТ, позволяющие передвигаться на наземном транспорте без лимита в течение 30 дней, — с 1240 до 1400 рублей, и разовый проезд, оплачиваемый бесконтактным способом (банковской картой или смартфоном), — с 46 до 51 рубля.

Какие цены останутся прежними

Не изменится стоимость проезда для школьников, студентов, аспирантов и ординаторов. Цена трехмесячного проездного для пользования метро, МЦК и МЦД для них составит, как и прежде, — 1245 рублей, для пользования наземным транспортом — 810 рублей. Причем с 1 мая эти билеты будут действительны в течение 30 дней независимо от даты пополнения.

Москва, как отметили в Дептрансе, по-прежнему будет предоставлять самые выгодные тарифы для тех, кто обучается в городе. Траты на проезд студентов на транспорт останутся ниже, чем студентов других крупных городов России. Например, по сравнению со студентами из Санкт-Петербурга они экономят до 390 рублей в месяц.

Для взрослых жителей и гостей столицы не изменится стоимость годовых безлимитных проездных. Как и в 2021 году, она составит 19 500 рублей в пределах Москвы и 24 500 рублей с учетом использования МЦД в пригородах. Прежней останется и возможность оплаты по биометрии через систему FacePay — 46 рублей.

Что появится нового?

Департамент транспорта приготовил для жителей и гостей столицы новые тарифы. Теперь билеты ТАТ можно будет приобрести как на 90 дней, так и на 365. Раньше можно было только на 30 дней. Их цена составит 3720 и 14 000 рублей соответственно.

Также московский транспорт продолжит свое обновление. В 2022–2023 годах власти города планируют закупить более 150 новых трамваев, 1300 электробусов, 700 вагонов метро и около 900 вагонов пригородных электричек.