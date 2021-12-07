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10 новых станций БКЛ открыли в Москве: где они находятся и как выглядят

Руслан Давлетшин

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10 новых станций БКЛ открыли в Москве: где они находятся и как выглядят
Фото: stroi.mos.ru / Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видео-конференц-связи во вторник, 7 декабря, открыли 10 новых станций Большой кольцевой линии метро. Участок от «Мневников» до «Каховской» соединил западные районы столицы с южными. Рассказываем, где появились новые станции и как они выглядят.

«Терехово»

Это первая станция на новом участке. Расположена она в середине Мневниковской поймы, на искусственном острове, рядом с одноименной деревней, снесенной в 2020 году. Также на этом острове находится станция «Мневники», открытая в начале 2021 года.

«Терехово» будет представлять собой конструкцию на глубине 22,5 метра с двумя береговыми платформами, между которыми поезда движутся в обоих направлениях. Кроме строительства самой станции, вокруг благоустроят территорию. В этом районе пока нет плотной жилой застройки и большого количества крупных объектов.

11 сентября по участку от «Терехова» до «Давыдкова» проехали первые поезда, а 30 октября станцию подключили к электросети.

10 новых станций БКЛ открыли в Москве: где они находятся и как выглядят Фото: Антон Гердо / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

«Кунцевская»

Следующая станция БКЛ расположена в районе Кунцево, в Западном административном округе столицы. В отличие от одноименных станций Арбатско-Покровской и Филевской линий метро, она находится под землей на глубине 31 метра. С ее помощью можно быстрее добраться в центр или в Строгино, Красногорск, Можайск. Это будет крупный транспортно-пересадочный узел с пересадкой в рамках трех станций метро и станции Кунцево МЦД-1.

Архитектурно «Кунцевская» практически не отличается от «Терехова». Здесь присутствуют также две береговые платформы, колонны и три пролета.

10 новых станций БКЛ открыли в Москве: где они находятся и как выглядят Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

«Давыдково»

А вот эта станция с точки зрения оформления уже не типовая, в отличие от двух предыдущих. Ее интерьеры выполнены в синем, оранжевом, бежевом и сером цветах и посвящены работникам МЧС. Помимо всего прочего, «Давыдково» стало первой станцией, построенной в Можайском районе Москвы.

Расположена она вдоль Аминьевского шоссе, рядом с улицей Инициативной. Как и «Терехово», и «Кунцево», внутри она также с двумя береговыми платформами и является объектом мелкого заложения: 33 метра.

10 новых станций БКЛ открыли в Москве: где они находятся и как выглядят Фото: Михаил Колобаев / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

«Аминьевская»

Следующие несколько станций — уже с одной островной платформой, как и большинство из них в столичной подземке. «Аминьевская» позволит полноценно пользоваться метро жителям района Очаково-Матвевское. Она расположена вдоль Аминьевского шоссе на пересечении с Очаковским шоссе, рядом с проспектом Генерала Дорохова, на глубине 14 метров. Выйти из метро можно на обе стороны транспортной магистрали.

В ближайшее время здесь также появится одноименная станция Киевско-Горьковского диаметра МЦД, который пройдет через центр Москвы и соединит микрорайон Железнодорожный в Балашихе с Апрелевкой.

10 новых станций БКЛ открыли в Москве: где они находятся и как выглядят Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

«Мичуринский проспект»

«Мичуринский проспект» стал четвертой станцией БКЛ, расположенной в Западном административном округе Москвы. Теперь жители района Очаково-Матвеевское могут быстрее попасть в центр и в район небоскребов «Москвы-Сити». С новой станции можно пересесть на Калининско-Солнцевскую линию метро. При этом и для второй кольцевой линии, и для желтой ветки наземный вестибюль общий.

Как сообщается на сайте Градостроительного комплекса Москвы, основным выразительным элементом станции стали потолочные конструкции с двумя чередующимися панелями со встроенными в нижнее ребро светильниками. В половине панелей, которые выполнены из светопрозрачного материала с тонким листом нержавеющей стали, вырезаны лазером китайские орнаменты. Белое стекло будет подсвечиваться спрятанными внутри светодиодами.

Сама станция является подземной и находится на глубине 19 метров, тогда как станция желтой ветки частично находится на поверхности.

10 новых станций БКЛ открыли в Москве: где они находятся и как выглядят Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

«Проспект Вернадского»

Станция с таким названием уже есть в Московском метрополитене. Каких-либо архитектурных особенностей по сравнению с предшественниками у нее нет: трехпролетная, мелкого заложения, с одной платформой. Она расположена на улице Удальцова на пересечении с проспектом Вернадского на глубине 16 метров.

В плане интерьера она задумана в стиле хай-тек. Под землей пассажиры могут увидеть индивидуальный образ, основанный на сочетании геометрических форм теплого монохрома отделки потолка, пола, колонн и графически яркой темы путевой стены. В зоне пересадки этот образ переходит в такую же тему из цветного стеклянного ограждения пересадочных ходков.

Предполагается, что благодаря открытию станции улучшится транспортная доступность города для студентов и сотрудников МГУ. С «Проспекта Вернадского» на БКЛ можно пересесть на одноименную станцию Сокольнической, красной линии.

10 новых станций БКЛ открыли в Москве: где они находятся и как выглядят Фото: stroi.mos.ru / Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

«Новаторская»

Такая же типовая станция, как и три предыдущие. Она расположена на глубине 11 метров. Отличие — в деталях интерьеров. Основной ее фишкой стал «пламенеющий» подвесной потолок. Такой эффект дает триплекс из разноформатных панелей с цветной пленкой оранжевого цвета трех оттенков.

Построили «Новаторскую» на границе Западного и Юго-Западного административных округов Москвы, рядом с улицей Новаторов и Ленинским проспектом. В шаговой доступности от нее находятся Воронцовские пруды. В перспективе здесь планируется организовать пересадку на станцию «Улица Новаторов» Троицкой линии, строительство которой началось в 2019 году.

10 новых станций БКЛ открыли в Москве: где они находятся и как выглядят Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

«Воронцовская»

Она расположена чуть южнее Воронцовского парка и одноименной усадьбы, в Обручевском районе Юго-Западного административного округа Москвы, на глубине 23 метров. Ее потолок над одной островной платформой украшен в виде Млечного Пути. В общей сложности он состоит из 11 600 тарелок. Причем впервые в истории столичного метро в отделке был использован кварцевый агломерат — искусственный камень, износоустойчивый из-за отсутствия пустот.

Что касается практического применения, то с «Воронцовской» будет организована пересадка на станцию «Калужская» Калужско-Рижской линии, что в перспективе ее разгрузит.

10 новых станций БКЛ открыли в Москве: где они находятся и как выглядят Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

«Зюзино»

Из совсем новых «Зюзино» стало последней станцией, впервые открытой в 2021 году. Станция «Каховская», замыкающая новый участок, как известно, работала в составе подземки с 1969 по 2019 год.

Она расположена на глубине 17,5 метра, и пересесть с нее на другие линии не получится. Тем не менее с практической точки зрения она улучшит транспортную доступность для жителей районов Зюзино и Черемушки, расположившись на улице Каховке и Севастопольском проспекте. Административно она принадлежит двум районам: Зюзино и Черемушки.

В плане отделки ее отличие от предшественников кроется в необычном потолке. Его украсили алюминиевые пластины разных размеров со встроенными светильниками. Благодаря этому он похож на пчелиные соты и объемные кубы. В остальном эта станция типовая, с островной платформой.

10 новых станций БКЛ открыли в Москве: где они находятся и как выглядят Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

«Каховская»

Самая старая станция из всех на БКЛ открылась после двух лет реконструкции. Когда-то ее запускали в составе Замоскворецкой линии, но затем вместе с «Каширской» и «Варшавской» выделили в отдельную ветку протяженностью 3,3 километра. Теперь их вместе включили в состав Большой кольцевой линии. Но не все сразу. Восточный участок с «Каширской» и «Варшавской» откроют позже.

«Каховская» в целом сохранила свой исторический облик. На ней только обновили облицовку и сделали станцию удобнее для маломобильных пассажиров. Также построят соединительную линию в депо «Замоскворецкое», которое будет обслуживать БКЛ.

10 новых станций БКЛ открыли в Москве: где они находятся и как выглядят Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Полностью Большая кольцевая линия метро будет готова в 2022 году. Всего она будет включать в себя 31 станцию и станет самым протяженным маршрутом подземки в мире. Его длина составит 70 километров. 18 станций уже открыты, 9 — еще предстоит открыть, а 4 («Нижегородская», «Лефортово», «Авиамоторная» и «Электозаводская») — работают в составе Некрасовской линии и позже будут включены в состав БКЛ. Таким образом, у жителей столицы появилась возможность быстрее передвигаться по городу, минуя загруженные автомобильные магистрали и не заезжая в центр. Полный круг БКЛ можно будет проехать за 90 минут.

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