Звездное небо под землей: дизайн новой станции будет «космическим»

Проект станции Большой кольцевой линии метрополитена «Воронцовская» / Фото: Stroi.mos.ru

29 ноября в Стройкомплексе Москвы рассказали, как будет выглядеть станция «Воронцовская» Большой кольцевой линии.

Сейчас на объекте завершается отделка. Уже смонтирован потолок. Благодаря круглым металлическим пластинам он напомнит мириады звезд. Проектировщики задумались, как бы пассажиры смогли рассмотреть небо... под землей, и нашли выход: создать оптическую иллюзию с помощью привычных материалов.

А вот необычным на станции, достроить которую обещают в ближайший месяц, стало использование искусственного материала — кварцевого агломерата. Специалисты утверждают: такое покрытие прослужит не менее века. Его характеристики отличаются от привычного мрамора или гранита. Считается, что искусственный материал будет более износостойким.

— Над материалом проводили эксперименты, которые показали, что в нем не образуется трещин от ударов. Это абсолютно прочный камень, который можно сравнить с вулканической породой, — пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Агломерат открывает архитектору широкий простор в выборе колористических решений: материал создается искусственно, поэтому ему можно задать любой цвет.

— На «Воронцовской» решили выбрать оранжевый, что станет подсказкой для пересадки на соседнюю Калужско-Рижскую линию, — добавляют в Стройкомплексе столицы.

Создавать новые цветовые решения на «Воронцовской» специалисты решили и за счет мрамора. В ход пойдут серый и белый цвета.

— «Ломаные» серые колонны на платформе напоминают метеориты, а полоцкий мрамор из российских карьеров ослепляет, как «белый бриллиант» — звезда Сириус, — отметил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

Параллельно ведутся прокладка и тестирование инженерных коммуникаций. Уже смонтировали систему видеонаблюдения, поставили турникеты с камерами для распознавания лиц при оплате проезда.

Позаботились здесь и о безопасности, проверив всю электрику и противопожарные, вентиляционные и другие системы.

Отметим, что в 2021 году впервые в истории столичного метро одновременно откроются десять станций.

Белый и серый мрамор подчеркнет цветовое оформление станции / Фото: Stroi.mos.ru

ЦИФРА

27 метров составляет глубина заложения станции «Воронцовская» Большой кольцевой линии метрополитена.

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На «космический» дизайн станции архитекторов вдохновил знаменитый ученый, основоположник теоретической космонавтики Константин Циолковский.

КСТАТИ

До конца года строители обещают сдать девять новых и одну реконструированную станцию Большого кольца. В 2022-м линию обещают запустить для пассажиров целиком.