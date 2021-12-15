Реконструкция поликлиник завершится к концу 2024 года

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14 декабря мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое провел президент России Владимир Путин.

Сергей Собянин,выступая на заседании, доложил главе государства, что до конца 2024 года планируется реконструировать 200 поликлиник.

— Мы оставляем один остов от старой поликлиники, меняем и планировочные решения, фасады, инженерные коммуникации, лифты, создаем новую логистику внутри помещения, — сказал мэр Москвы.

Главный врач Диагностического Центра № 5, доктор медицинских наук Павел Гуляев считает, что за последние 10 лет амбулаторная служба Москвы существенно поменялась.

— Теперь это совершенно новая форма работы, иное взаимодействие врача и пациента, а также медицинских учреждений. Благодаря цифровому контуру ЕМИАС пациенты имеют доступ к своей медицинской карте, и с помощью смартфона могут в любой точке мира посмотреть всю имеющуюся там информацию: и результаты исследований, и назначения врача. Также легко онлайн записаться на прием к доктору, — рассказал он.

Медик отметил, что изменения в медицинской помощи Москвы произошли не только внутренние, но и внешние. Огромная работа проводится по программе капитального ремонта поликлиник, — добавил Павел Гуляев.

— Они теперь обустраиваются по новому московскому стандарту. В 100 процентах случаев поликлиники оснащаются новейшим современным оборудованием.