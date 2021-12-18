Сорок лет одного дома

Фото: Пресс-служба администрации поселения Вороновское

После знакомства с Домом культуры «Дружба» в поселении Вороновское его можно смело переименовывать во Дворец. Таков он по сути своей. На этой неделе очагу культуры исполнилось 40 лет. История «Дружбы» началась не ровно 40 лет назад, а несколькими годами раньше, когда директор экспериментального совхоза-миллионера «Имени 60-летия СССР» Евгений Михайлович Гончаров понял, что культуре тесно в стенах старого здания. Архитектурный план поселка предусматривал строительство нового ДК, но директору совхоза предложенный проект не понравился, и он обошел не один десяток высоких кабинетов в плановых и сельскохозяйственных министерствах, пробивая другое, более грандиозное решение. Пробил.

Ленточку на входе в ДК перерезали 17 декабря 1981 года. Так началась история одного из самых грандиозных сельских домов культуры Московской области, который сегодня благодаря дальновидности руководителя органично вписывается в новый облик поселка, несколько лет назад вошедшего в состав Новой Москвы.

Фото: Пресс-служба администрации поселения Вороновское

— Наш ДК, набережная и площадь являются одним из шедевров архитектурно-ландшафтного зодчества, — считает глава поселения Вороново Евгений Павлович Иванов. — В не очень густонаселенном тогда поселке еще в те времена предусмотрели учреждение культуры «на вырост».

Понять восхищение главы можно. Зал на 600 мест для 1981 года был излишеством. Сегодня мощности ДК востребованы, и есть даже резервы для роста. Что интересно, Евгений Михайлович Гончаров оставил след на Вороновской земле не только как руководитель и строитель. Одаренный скульптор и художник, он создал немало интересных работ, многие из которых сегодня хранятся в поселении, в первой в стране сельской картинной галерее. За вклад в развитие сельского хозяйства и культуры в 1999 году Гончарову первому присвоили звание «Почетный гражданин Подольского района».

Фото: Пресс-служба администрации поселения Вороновское

В выходной день 19 декабря в Доме культуры «Дружба» встретят многочисленных гостей, среди которых ждут руководителей Москвы, бывшего Подольского района, ветеранов, много лет отдавших своему ДК. Праздник разбили на две части. Кроме торжественной части 19 декабря, неделей раньше детские коллективы, занимающиеся в «Дружбе», собрали на сказочное шоу со сладкими подарками. 19 декабря планируется не менее грандиозный праздник.

— Для меня день открытия нашего Дома культуры стал событием детства, — говорит художественный руководитель ДК Валентина Леонидовна Бахрушина. — Новое здание казалось большим белоснежным кораблем.

Фото: Пресс-служба администрации поселения Вороновское

— Сегодня, спустя 40 лет, у нас будет возможность встретить на празднике первого директора нашего ДК Раису Константиновну Савину. — Дополняет коллегу нынешний директор «Дружбы» Ирина Николаевна Грачева — впоследствии она стала заведующей управлением культуры Подольского района. Обещала быть и второй директор Светлана Васильевна Подкина. Но главными героями дня станут наши работники, стараниями которых живет культура поселения.

Ирина Николаевна назвала не один десяток фамилий. Среди них особо выделила ветеранов — заведующую библиотекой Татьяну Анатольевну Толкачеву, руководителя танцевальных коллективов, хореографического ансамбля «Чародеи» Ирину Леонидовну Карцеву и многих других.

Поинтересовался у Ирины Николаевны, как приходят в культуру?

Фото: Пресс-служба администрации поселения Вороновское

— Многие получают старт, сначала придя в ДК в молодости как учащиеся, затем возвращаются уже как сотрудники, руководители кружков, — говорит директор. — Но главное — это творческая жилка и желание делиться своими знаниями с детьми и взрослыми. Свежий пример — молодой сотрудник, художник-график Александр Князев, взваливший на свои плечи кружок рисования.

Сегодня в ДК «Дружба» 29 клубных формирований, два коллектива ансамбля «Чародеи» и танцевальный коллектив «Калинка» носят звание — Ведущий творческий коллектив города Москвы. Более 400 человек участвуют в любительских объединениях и художественной самодеятельности. Более 250 мероприятий в год. Более 40 000 зрителей ежегодно.

Фото: Пресс-служба администрации поселения Вороновское

Особенностью работы «Дружбы» всегда были яркие, массовые театрализованные праздники, народные гулянья, шефские концерты, выездные выступления. Такими получились и праздники, посвященные 40-летию одного из самых крупных Домов культуры Новой Москвы.