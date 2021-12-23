Реставраторы восстанавливают уникальные здания

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Под конец года московские реставраторы подарили жителям и гостям столицы новую достопримечательность — после масштабных работ первых посетителей приняло современное культурное пространство, созданное в ходе реставрации памятника промышленной архитектуры «ГЭС-2».Что еще обрел город благодаря восстановлению объектов культурного наследия в уходящем году?

Реставрация построенной в начале прошлого века центральной электрической станции городского трамвая стала одним из самых масштабных проектов, завершенных в этом году. Не случайно на открытие Дома культуры «ГЭС-2», состоявшееся в начале декабря, приехали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. После реставрации ранее закрытый для горожан памятник стал доступен для всех. Посетить его выставочные залы, библиотеку, кафе и рестораны может каждый.

Недалеко от Московского Кремля можно увидеть еще один отреставрированный в этом году памятник архитектуры — Комплекс зданий на Софийской набережной. Много лет эти строения находились в аварийном состоянии, но в этом году долгожданная реставрация завершилась.

— Специалисты отреставрировали скульптурную композицию «Литейщик и кузнец», украшавшую пилоны ворот городской усадьбы купцов Котовых. Скульптурной композиции более 120 лет, — рассказали в Мосгорнаследии. — Литейщик и кузнец считались утерянными, но каким-то чудом в наших архивах нашлась запись, указывающая, где они хранятся. Мастера восстановили фигуры и вернули на место.

Несколькими отреставрированными объектами больше стало и на ВДНХ. Так, здесь завершились работы по восстановлению павильона «Металлургия» (бывший павильон Казахской ССР). Изначально создававшийся в 1949– 1954 годах для знакомства посетителей с историей и культурой Казахстана, с годами он не раз менял назначение.

В ходе работ мастера вернули ему национальный колорит, например, отреставрировали барельефы 1954 года, отражающие развитие животноводства и сельского хозяйства в республике.

А к 200-летию со дня рождения классика русской литературы Федора Достоевского в столице отреставрировали музей-квартиру писателя на ул. Достоевского, 2.

Также в этом году завершились работы по восстановлению скульптур «Воспитание» и «Милосердие». Они украшают въезд на территорию Московского императорского воспитательного дома в Китайгородском проезде — уникального комплекса зданий с 257-летней историей, работы по которому продолжаются. Параллельно с реставраторами на его территории трудятся и археологи.

— В 2021 году археологические полевые работы велись более чем на 800 площадках, — рассказали в Мосгорнаследии. — Самые значимые из них, помимо Воспитательного дома, располагаются на улице Ильинке, на Гончарной улице и на пересечении улицы Сретенка и Пушкарева переулка.

Так, возле Воспитательного дома найдено 285 артефактов XIX века. Среди них жетон воспитанника, датированный 1853 годом, костяные ложечки, сделанные учениками в мастерских, и шесть пуль времен Отечественной войны 1812 года.

Более 900 находок обнаружено этим летом при раскопках на Сретенке. Например, 12 фрагментов чернолощеных колокольчиков XVII–XVIII веков и керамические игрушки, датированные XVI–XVIII столетиями.

— Там же археологи обнаружили металлическую накладку, привезенную со Всемирной выставки в Париже, которая проходила в 1878 году. На артефакте изображен дворец Трокадеро, который был построен для проведения выставки, — рассказали о находке в Мосгорнаследии.

Еще одним необычным артефактом стал свинцовый волчок, являвшийся атрибутом иудейского праздника Ханука. Раскручивая игрушку, дети и взрослые делали ставки, выигравший забирал призовые монетки и сладости.

Более 500 находок пополнили коллекцию археологов в ходе работ на Гончарной улице. Все это предметы быта, которые москвичи использовали в XVI– XIX веках. Эти артефакты будут переданы в городские музеи, но перед этим их ждет реставрация.

— В этом году в государственную часть музейного фонда передано 8200 отреставрированных находок, — сообщили в Мосгорнаследии. — Реставрация может занимать от недели до нескольких лет.

Так, по фрагментам, специалисты восстанавливают в мастерских историю и узнают об особенностях быта жителей Москвы, чтобы сохранить все, что представляет историческую ценность, для потомков.__