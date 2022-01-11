Сергей Собянин: Мы не планируем рекорды. Просто системно работаем над каждым проектом

29 декабря 2021 года 14:48 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) и коллектив метростроевцев на церемонии завершения проходки тоннелей Большой Кольцевой линии столичного метро / Фото: Владимир Новиков/Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

В первые дни нового года «Вечерняя Москва» поговорила с мэром Москвы Сергеем Собяниным об итогах и планах развития города. Обсуждали перспективы строительства станций метро, реконструкцию поликлиник, благоустройство центральных улиц и обычных дворов. И ни слова о пандемии (ну, почти). Сегодня мы публикуем наиболее интересные части этого большого разговора.

— Сергей Семенович, позади 2021 год. Каким он войдет в историю столицы?

— Сложный был год. Много сил отнимала борьба с пандемией. И даже не столько физических, сколько моральных.

Все технологии борьбы с ковидом — разворачивание коек, тестирование, телемедицина, мониторинг и так далее — у нас отлажены чуть ли не до автоматизма. Но все время ждать какой-то очередной катастрофы… Жить от одной волны до другой. Психологически это, конечно, очень непросто. Но привыкли, справляемся.

В 2021 году Москва не просто выживала. Москва жила нормальной жизнью большого города. На мой взгляд, это наше главное общее достижение. За это огромное спасибо моск­вичам.

Конечно, многим жителям города прошедший год принес болезни и даже утраты. Они были и среди моих знакомых. К сожалению, это тоже часть нашей жизни в 2021 году.

Фото: Михаил Колобаев

— Мы спрашивали наших читателей. Большинство из них главным событием года называют открытие 10 станций Большой кольцевой линии метро. Давайте начнем наш разговор с планов метростроения.

— С 2011 года мы открыли 100 новых станций метро и МЦК. За 10 лет сеть московского метро выросла в 1,5 раза. И добавьте к ним еще 60 станций двух первых Московских центральных диаметров. Помню, как в 2010 году меня все спрашивали, когда же город начнет всерьез строить метро.

Сегодня чаще задают вопрос: зачем так много?

— Мы тоже хотели задать этот вопрос.

— Частично новые станции — это возврат долгов москвичам, которые десятилетиями ждали метро, например, в том же Солнцеве или Жулебине. Частично новые станции предназначены для районов, которые строятся сейчас — например, в Некрасовке, Тушине, на Ходынском Поле, ЗИЛе или в Сити.

И частично это задел на перспективу, прежде всего — Большая кольцевая линия метро.

— БКЛ — уже третье кольцо метро после Кольцевой линии и МЦК. Будет ли оно востребовано?

— Сегодня кольцо еще не замкнуто, а им уже пользуются больше 500 тысяч пассажиров в день. Мы спрашивали у москвичей, куда они едут по новой ветке. Конечно, на работу или в магазин, в тот же «Авиапарк» на Ходынке. Но в то же время выяснилось: многие пассажиры едут из одного жилого района в другой — к родителям, друзьям, на свидание, в гости. В общем, не зря называют БКЛ новым «сердцем» Москвы. Большое кольцо сближает людей и дарит им радость тепла и общения. С помощью БКЛ мы снижаем нагрузку на Кольцевую и радиальные линии метро. Час пик, конечно, никуда не исчезнет. Но все-таки поездки на метро станут гораздо легче, если в вагонах станет немного меньше людей. И без БКЛ невозможно строить новые радиусы — их же надо к чему-то присоединять.

— Какие именно?

— В программе на ближайшее десятилетие — 50–60 новых станций метро. Активно строим Троицкую ветку.

Надеюсь, в 2024 году она придет в Коммунарку, а еще через три года — в Троицк. Это будет самый большой радиус Московского метрополитена.

В 2022 году планируем приступить к строительству Рублево-Архангельской линии на северо-западе и активно проектируем Бирюлевскую линию на юге Москвы.

Каждый новый радиус — это 600–700 тысяч москвичей, которые получат метро в шаговой доступности от дома.

— А более близкие планы — на год-два? Кому повезет в 2023 году?

— Повезет всем москвичам, так как основная задача — замкнуть Большое кольцо, открыть еще девять станций. Вроде бы по нынешним временам — не так много, но это самые сложные, глубокие станции, строительство которых — искусство и подвиг одновременно. Кроме того, в достаточно высокой степени готовности — участок Солнцевской ветки в аэропорт Внуково и три станции Люблинско-Дмитровской линии для жителей Лианозова и Северного.

— Вопрос от дачников. Когда ждать продолжения развития наземного метро — МЦД-3 и МЦД-4?

— Тоже в 2023–2024 годах. Каждый диаметр в среднем по 80 километров, 30–40 станций. Огромный объем работ по реконструкции, прокладке новых путей, строительству станций. Во многих городах мира и один-то диаметр не могут построить десятилетиями.

Но я не согласен с тем, что МЦД — транспорт только для дачников. Это — наземное метро для жителей Новой Москвы и Подмосковья.

Чем дальше, тем больше поездок совершается внутри МКАД — тысячи москвичей начали пользоваться электричками как обычным городским транспортом, который работает в связке с подземным метро, автобусами и трамваями. Пассажиры выбирают удобный маршрут, не задумываясь о разнице в тарифах или уровне комфорта. Мы так и планировали, когда начинали работу над проектом наземного метро.

— Действительно, на днях надо было съездить из Люберец в Шереметьево. Долго не могла выбрать — ехать по старинке через «Выхино» на «Белорусскую» и далее на «Аэроэкспрессе» либо до «Андроновки» и по МЦК до Окружной. В итоге выбрала второй вариант.

— А когда мы закончим строительство БКЛ — то появится и третий: до «Электрозаводской» и затем на «Савеловскую». И, кроме того, после запуска МЦД-3 пересадка с электрички на метро станет бесплатной.

В результате — какой бы маршрут вы ни выбрали, поездка будет комфортной и достаточно быстрой.

— Есть еще четвертый вариант — ехать на личной машине или такси. Многие предпочитают лишний раз не рисковать подхватить ковид. Даже если это будет дольше по времени либо надо будет заплатить за платную дорогу.

— И людей можно понять. В 2010 году мы начинали с пропорции — примерно 60 процентов всех поездок совершалось в общественном транспорте. 40 процентов — на автомобиле.

Потребовалось почти 10 лет ежедневной работы, чтобы уговорить часть автомобилистов пересесть на общественный транспорт. К концу 2019 года мы имели более правильную пропорцию 70:30 в пользу общественного транспорта. Но пандемия нас отбросила в исходную точку — автомобиль вернул свою долю в 40 процентов. И это, конечно, не очень хорошо для города и горожан.

— Что можно сделать, чтобы вернуть пассажиров на общественный транспорт?

— Продолжать строить новые станции метро и МЦД, выводить на линии новые вагоны и электробусы, улучшать возможности для пересадок.

Пандемия же не вечная. Когда она закончится, то люди увидят, что за эти годы общественный транспорт не деградировал. Наоборот, он стал лучше, удобнее, привлекательнее. И я уверен, пассажиры вернутся.

Так и сейчас происходит. Когда в декабре мы открыли 10 новых станций БКЛ, несколько десятков тысяч человек впервые стали регулярно ездить на метро. До запуска БКЛ они вообще не пользовались общественным транспортом или пользовались им очень редко по разовым билетам. Но как-то же они раньше ездили? Вероятно, на такси с каршерингом либо на личном авто. Но появилось удобное метро рядом с домом, и никакая пандемия их не испугала.

Фото: Максим Мишин/Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

— Тем не менее город продолжает строить не только метро, но и дороги. Они тоже нужны?

— Конечно, надо же завершить уже начатые проекты. В 2022 году планируем замкнуть Северо-Восточную хорду. В 2024–2025 годах — завершить формирование системы из четырех хорд. Думаю, что во второй половине 2020-х годов таких громадных дорожных проектов, как сейчас, в Москве уже не будет. Но это не значит, что с дорогами все хорошо и ничего делать уже не надо. Без новых улиц и дорог город расти не может. Поэтому будем реализовывать, может быть, и не такие большие, но полезные и важные для конкретных людей дорожные проекты.

— Сергей Семенович, судя по письмам наших читателей, в городе есть огромная потребность в строительстве жилья. Многие молодые семьи сначала покупают жилье в ближнем Подмосковье, но проходит 5–6 лет, и очень хочется вернуться в Москву, поближе к родителям, к работе.

— Десять лет назад мы радовались, если строили три миллиона квадратных метров жилья. В 2021 году установили рекорд — ввели более семи миллионов квадратных метров. Такого не было никогда, даже в середине 1960-х годов, когда город активно застраивали пяти- и девятиэтажками.

Если строят, значит есть спрос, в том числе и со стороны москвичей, которые возвращаются из Подмосковья обратно в город.

— Семь миллионов квадратных метров — это жилье на продажу?

— Не только, примерно миллион квадратных метров был построен за счет бюджета для переселенцев по программе реновации. Это 40–45 тысяч москвичей, которые из разваливающихся пятиэтажек переедут в современные комфортные квартиры.

Программа реновации набрала хороший ход. Я не вижу препятствий, чтобы с каждым годом увеличивать объемы строительства жилья для переселения.

— Удается ли стимулировать застройщиков возводить не только жилье, но и магазины, офисы и прочие объекты, обеспечивающие повседневные потребности людей? Успевает ли инфраструктура за ростом жилой застройки?

— Если застройщик хочет просто построить жилой комплекс с минимумом инфраструктуры, то ему придется заплатить в бюджет по полной. Если же он будет строить деловые центры, технопарки и прочие места приложения труда, то платежи в бюджет будут существенно сокращены, в том числе и на строительство жилья.

В результате на каждый метр построенного жилья сегодня приходится еще один метр новых социальных объектов и коммерческой недвижимости. Более 90 процентов новых рабочих мест создается за пределами Третьего транспортного кольца. И у многих людей появляется, наконец, реальный выбор — ездить через полгорода в центр или найти работу поближе к дому.

Фото: Алексей Орлов

— Многие читатели «Вечерки» сталкиваются с тем, что их поликлинику закрывают на реконструкцию. Но проходит год, и они просто не узнают старое здание. Как идет эта программа? Какие планы на новый год?

— Мы завершили реконструкцию 35 поликлиник — это примерно шестая часть программы. Огромная, сложнейшая работа, в которой участвуют десятки тысяч людей. После окончания реконструкции я не раз спрашивал и врачей, и пациентов, стоило ли это стольких затрат и временных неудобств. И получал неизменный ответ: да, стоило, потому что вместо устаревшего здания мы получили новую, современную поликлинику.

В 2022 году планируем провести реконструкцию еще 50 зданий. Кроме того, в этом году будет завершено строительство порядка 20 новых поликлиник в тех районах, где их не хватает.

— Это же не только новые стены…

— Конечно, это еще и новое медицинское оборудование, и необходимый набор врачей-специалистов. Какие были претензии к старым поликлиникам? Кардиолог принимает в одном филиале, хирург — в другом, уролог — в третьем и так далее.

В новых поликлиниках вводится обязательный стандарт: восемь наиболее востребованных врачей в каждом филиале и еще четыре-пять узких специалистов — в головной поликлинике.

Плюс очень удобная, понятная для всех пациентов логистика, когда, придя на прием к кардиологу, не нужно мотаться по разным этажам, чтобы сделать ЭКГ: кабинеты — рядом.

— Когда планируете завершить реконструкцию поликлиник?

— К концу 2024 года все 200 поликлиник, включенные в программу — половина амбулаторного фонда Москвы, — будут модернизированы и оснащены новейшим оборудованием.

Остальные поликлиники тоже постепенно приведем к новому стандарту с точки зрения наполнения оборудованием и лечебных возможностей.

— Кроме поликлиник, наши читатели часто спрашивают нас о центрах московского долголетия, которые недавно были открыты в некоторых районах. Многим людям старшего поколения хочется иметь такой же центр поближе к дому.

— Сегодня в городе работает 21 районный клуб для пенсионеров. В 2022 году планируем открыть еще 50 центров московского долголетия. Помещения подобраны, в них идет ремонт, закупается мебель, формируются штаты работников. Осталось подождать совсем недолго.

— Получается, 50 реконструированных поликлиник и 50 новых центров московского долголетия всего за один год…

— Мы не планируем рекорды и не стремимся рисовать красивые цифры. Просто системно работаем над каждым проектом. Сначала идея — затем создание пилотных образцов — и, наконец, тиражирование на весь город, которое занимает несколько лет.

ЦИФРА

50 поликлиник планируется реконст­руировать в 2022 году. Кроме того, построят 20 новых поликлиник.

Фото: Анатолий Цымбалюк

— Стало традицией обсуждать в начале года проекты благоустройства, которые будут выполнены в летние месяцы. Что в планах на нынешний год?

— Как обычно, 90 процентов проектов реализуем в жилых районах. Планируем взять в работу десятки местных парков, свыше 2,2 тысячи дворов и более 320 школьных дворов и территорий детских садиков. Причем акцент будем постепенно смещать с базового благоустройства (хотя оно тоже необходимо) на реализацию индивидуальных проектов по просьбам отдельных групп москвичей. Так, есть много просьб о модернизации собачьих площадок и комплексов уличных тренажеров. Постараемся их по максимуму выполнить. Из крупных проектов планируем продолжить комплексное благоустройство «Парка Яуза». На очереди — северный участок от МКАД до улицы Енисейской. Запланирована экологическая реабилитация Щукинского парка, парка «Покровское-Стрешнево» . В Салтыковском лесопарке создадим пешеходный маршрут между Новокосином и Косином-Ухтомским. В числе других знаковых проектов — благоустройство Волоколамского шоссе, Ленинского проспекта, улиц Басманного и Красносельского районов, переулков Арбата и Хамовников.

Все проекты мы обсуждаем с москвичами на платформе «Активный гражданин».

Фото: Виктория Проскурова

— Чем порадует программа реставрации московских памятников архитектуры?

— Мы продолжим возрождение острова Балчуг. Вслед за ГЭС-2 будет проведена реставрация части комплекса знаменитого Дома на набережной. В 2022 году планируем завершить работы в Театре эстрады и приступить к возвращению исторического облика и интерьеров кинотеатра «Ударник». Главной площадкой реставрационной программы Москвы остается ВДНХ. Мастера трудятся в таких исторических павильонах, как «Геология», «Зерно», «Поволжье», «Оптика», «Микробиологическая промышленность» и другие. Ведутся работы во Дворце пионеров и школьников на Воробьевых горах, Театре на Малой Бронной, Московском почтамте и ряде исторических усадеб. Планируем также начать реставрацию таких знаковых объектов, как Центральный телеграф и Центральный московский ипподром.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Сергей Семенович, что бы вы пожелали читателям «Вечерки» в новом году?

— Всем москвичам желаю здоровья, оптимизма, благополучия, успехов и всего самого доброго. Пусть в новом году сбудутся наши мечты, пусть он станет для Москвы и всей России спокойным, созидательным и счастливым.