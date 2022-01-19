Как строят метро от «Пыхтино» до «Внуково»

Проект будущей станции «Пыхтино» Солнцевской линии Московского метрополитена / Фото: Stroi.mos.ru

Вчера в столичном Стройкомплексе рассказали о ходе работ по продлению Калининско-Солнцевской линии метро, в частности о новом этапе строительства.

Щит «Роза» начал свой подземный путь. Механизированному комплексу предстоит соединить станции «Пыхтино» и «Внуково».

— Протяженность левого перегона составляет порядка километра, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, «Роза» уже поработала на разных линиях столичной подземки. Так, она вела проходку тоннелей южного участка Большого кольца метро между «Новаторской» и «Каховской». Тогда щит прошел под землей примерно 4,3 километра.

Позже «Розу» задействовали на строящемся участке желтой ветки метро. Ранее щит завершил проходку в сторону действующей станции «Рассказовка». Затем его разобрали, отремонтировали и отправили трудиться на противоположном от «Пыхтина» берегу реки Ликова. Комплекс смонтировали в стартовом котловане.

Поработать «Розе» предстоит на глубине от 10 до 16 метров. По данным специалистов, щит встретит на своем пути преимущественно глинистые почвы. Тяжелой машине предстоит пройти вдоль существующего автомобильного тоннеля под дорожным полотном Центральной улицы Внукова и мостовыми конструкциями эстакады к вокзальному комплексу аэропорта. При этом по трассе тоннеля залегают многочисленные инженерные коммуникации, а это означает, что контроль при работе щита будет повышенным.

Еще одной особенностью строящегося участка станет метромост. Он станет вторым по своей протяженности после Лужнецкого.

— При следовании из центра города в аэропорт отбывающие со станции «Пыхтино» поезда будут пересекать реку по новому метромосту и лишь затем уходить в подземный тоннель в сторону «Внукова», — отметил заммэра.

Также заммэра сообщил о том, что на «Пыхтине» и «Внукове» ведутся монолитные работы.

— Готовность основных конструкций — 64 и 28 процентов соответственно, — отметил Андрей Бочкарев.

После ввода участка Калининско-Солнцевской линии улучшится транспортная доступность Троицкого и Новомосковского округов, а Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро.

Сдать объекты планируют в конце 2023 года, увязав конечную станцию с одним из терминалов авиаузла.

КСТАТИ

Желтая ветка пройдет вдоль трассы «Аэроэкспресса» к аэропорту. Кроме авиапассажиров новым участком Калининско-Солнцевской линии могут пользоваться почти 350 тысяч человек.

ЦИФРА

460 метров составит протяженность метромоста на перегоне между станциями желтой линии.

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