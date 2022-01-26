Парк инвестиций: как строят крупнейший индустриальный парк Москвы «Руднево»

Заместитель директора по строительству индустриального парка «Руднево» Рамиль Кудакаев держит в руках план проектировки одного из корпусов, работы по возведению которого уже завершены / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

26 января правительство Москвы презентовало площадку особой экономической зоны «Технополис Москва» — крупнейший индустриальный парк столицы «Руднево».

Привлечение инвестиций и поддержка инвестиционных проектов являются приоритетом работы правительства города. Москва — крупнейший потребительский рынок России и Европы — уступает по уровню инвестиций в основной капитал лишь Парижу и Лондону.

Чтобы развивать это направление, городу необходимы новые площадки для локализации производств. Одной из них станет в самое ближайшее время индустриальный парк «Руднево».

— Первая очередь строительства — это 117 тысяч квадратных метров, мы завершили сейчас строительно-монтажные и отделочные работы, монтаж инженерных систем по первым двум корпусам, в работе всего находится 16 корпусов, — отметил заместитель гендиректора компании — генподрядчика строительства Борис Добашин.

Заместитель директора по строительству Рамиль Кудакаев также добавил, что окончание работ по созданию первой очереди индустриального парка планируется во втором квартале 2022 года.

В свою очередь начальник Управления промышленной политики Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Уланов отметил, что в числе резидентов «Руднево» город хотел бы видеть преимущественно те компании, которые генерируют добавленную стоимость.

— Потому что это наш валовой региональный продукт, это рост зарплат, прибыли, налоговых отчислений. Кроме того, отрасль должна быть наукоемкой и инвестировать в свое развитие, — подчеркнул он.

Что касается конкретных отраслей, которые смогут стать резидентами индустриального парка, то, по словам Уланова, в этот список вошли фармацевтика, приборостроение, микроэлектроника, химическая, авиационная и ракетно-космическая промышленность. При этом, уточнил он, представители других сфер экономики также смогут претендовать на место в «Руднево» при условии соблюдения вышеперечисленных показателей.

Предложение для компаний и инвесторов довольно выгодное. После того как парк достроят окончательно, ему присвоят статус особой экономической зоны, а вместе с ним резиденты получат все льготы и преимущества.

— «Руднево» — объект качественный, хорошо запроектированный и соответствует всем международным стандартам, — подчеркнул замдиректора Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Денис Цуканов.

Стать резидентом индустриального парка можно будет по конкурсу. Как рассказала заместитель генерального директора особой экономической зоны «Технополис Москва» Юлия Рочева, срок приема заявок пройдет с 4 по 25 февраля.

Эмиль Петросян, заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы:

— Больше половины вложений из-за рубежа приходится на столицу. Для поддержки такой конкурентоспособности региона, с учетом глобальных изменений, которые происходят в экономике, мы видим необходимость создания условий для опережающего развития прежде всего высокотехнологичных производств. В этой связи в рамках комплексного развития территории Некрасовки было принято решение о размещении парка «Руднево».

Геннадий Дегтев, генеральный директор особой экономической зоны «Технополис Москва»:

— Индустриальные парки становятся все более популярны — общая инфраструктура избавляет компании от непрофильной деятельности по созданию и обслуживанию коммунальных сетей, организации различных сервисов. А для перспективной площадки «Руднево» еще и характерна уникальная транспортная доступность. Новый индустриальный центр находится в непосредственной близости к автодорожной сети, что делает площадку удобной.