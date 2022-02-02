Набережные Москвы откроют новые перспективы для предпринимателей, работающих в сфере услуг

Шеф-повар ресторана, расположенного на территории парка «Зарядье», Максим Тарусин готовит необычные блюда. Благоустроенные общественные пространства, по его словам, привлекают посетителей и делают работу местных предприятий общепита более успешной / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

2 февраля в Департаменте торговли и услуг Москвы рассказали, как благоустройство городских набережных, их превращение в центры притяжения влияют на развитие бизнеса в столице.

Уютные набережные для неспешных вечерних прогулок, утренних пробежек, дневных променадов и... развития бизнеса.

Общественные пространства у воды все больше привлекают внимание предпринимателей — бизнес готов вкладываться в создание крупных центров притяжения. К примеру, в прошлом году таким объектом стала ГЭС-2 — огромное выставочное пространство в центре столицы. После того как здесь завершились комплексные работы по благоустройству набережных острова Балчуг — Софийской, Раушской, Садовнической и Космодамианской, эта территория превратилась в одно из любимейших и популярных мест отдыха москвичей и гостей столицы.

Как отметил заместитель руководителя Департамента торговли и услуг города Алексей Иванов, очень часто обустроенные набережные становятся удобным местом для открытия ресторанов и кафе. Например, в предыдущие годы внимание бизнеса привлекли Берсеневская, Лужнецкая, Москворецкая и другие городские набережные.

— Благоустройство помогает открывать город для его жителей с другой стороны. Комфортные общественные пространства востребованы и у представителей бизнеса. На хорошие локации всегда есть спрос, — отмечает он.

Еще один пример — парк «Зарядье», который давно стал визитной карточкой города и выгодным местом для рестораторов.

— Гости приходят к нам до или после концертов, которые устраиваются рядом, — говорит шеф-повар одного из ресторанов, расположенных в парке «Зарядье», Максим Тарусин. — У нас есть своя парковка, удобная инфраструктура. Все это стало доступно после комплексного обустройства этой части Москвы.

По его словам, семейный ресторан быстро завоевал популярность у посетителей. И хотя зимой их несколько меньше, чем летом, места в заведении востребованы всегда.

— Много постоянных гостей, — продолжает он. — Людей привлекает красивый вид, который открывается на реку и парк, — говорит он.

В ближайшие годы список благоустроенных набережных пополнится такими адресами, как Шелепихинская, Крутицкая и берега реки Яузы. Их не просто оденут в гранит, а каждая набережная станет уникальной, со своим неповторимым обликом.

По словам главы Департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова, полностью завершить благоустройство Шелепихинской набережной планируется в 2024 году. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что работы на Крутицкой набережной закончат уже в этом году.

Еще одним центром притяжения обещает стать Южный речной вокзал — для бизнеса тут тоже есть предложения.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С 2011 года в Москве в порядок привели 36 набережных общей протяженностью 64,5 километра. В исторической части города появился пешеходный маршрут от Делового центра «Москва-Сити» до Таганской площади. Работы затронули Краснопресненскую, Новодевичью, Кремлевскую, Москворецкую и другие набережные. Также за 11 лет благоустроили 440 улиц, 880 парков, скверов и бульваров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дина Саттарова, директор ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы»:

— Все больше городов мира учатся «поворачиваться лицом» к своим водным артериям и пространствам. Таков запрос постиндустриального мира, в том числе и Москвы. Если раньше речь шла лишь о парадной центральной части города, а остальное отдавалось под хозяйственные нужды промышленности, то теперь даже там, где без этого не обойтись, стараются создать дружелюбную к прохожему среду. Мы все чаще видим комплексные решения, в рамках которых формируется общая стратегия использования прибрежных территорий города.