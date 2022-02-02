Сосульки с крыш убирают сразу после снегопада

Дворник Камолдин Умаров в московском дворе вручную откапывает автомобили, которые из-за снегопада превратились в сугробы / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

2 февраля городские службы сообщили, что столицу полностью очистили от сосулек после недавнего снегопада. Теперь во дворах продолжается текущая уборка снега. Работы ведутся в усиленном режиме.

По сообщению заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, в работах задействовано 12 500 единиц техники. Ведутся они едва ли не круглосуточно — свободный проход после снегопадов нужно успеть обеспечить к тому моменту, когда начинается основной поток пешеходов. Только в одном районе столицы — Лианозово — вчера снег убирали 232 дворника.

— Плюс у нас 37 работников дорожного хозяйства, — рассказала директор ГБУ «Жилищник» района Светлана Белова. — Еще 20 человек чистят дорожки на озелененных территориях. В общей сложности задействовано 38 единиц техники — это подметальные машины, погрузочная техника, машины, занимающиеся обработкой проезжих частей и вывозящие снег самосвалы.

Даже при уборке снега нужно следовать четкой стратегии. По словам Беловой, в период обильных и затяжных снегопадов в первую очередь проводится зачистка входных групп, тротуаров, основных пешеходных маршрутов.

Еще одна важная задача, требующая быстрого решения, — очистка крыш после снегопадов. По утвержденным нормативам, это необходимо делать, если на крыше накопилось больше пяти сантиметров снега.

— Мы чистим крыши сразу после снегопада, — объяснила Светлана. — Занимаемся опасными кровлями, которые сопряжены с пешеходными маршрутами, где возможен сход сосулек и снега. У нас в районе две скатных кровли и две — с металлическими свесами. Их мы уже почистили.

Однако работы впереди все еще очень много. Даже если снегопадов больше не будет.

— Самая большая проблема для нас — это припаркованный транспорт, — говорит Белова. — Если бы не было такого количества парковок, ручной зачистки оставалось бы гораздо меньше. С этим, кстати, нам помогают жители, которые чистят территорию вокруг автотранспорта — своего, а иногда и соседей.