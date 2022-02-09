Как строят стацнию «Печатники» Большей кольцевой линии

Дизайн-проект станции «Печатники» Большой кольцевой линии метро от Москомархитектуры / Фото: Москомархитектура

Во вторник, 8 февраля, в столичном Стройкомплексе рассказали о готовности станции «Печатники» Большой кольцевой линии метро. На сегодняшний день тут активно проводят монолитные работы.

Станция «Печатники» готова практически наполовину. Специалисты монтируют внутренние стены и перегородки.

— Также продолжаются архитектурная отделка и установка инженерных систем, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Кроме того, на станции началась подготовка к установке лифтов. Для их размещения в вестибюлях подготовлены специальные шахты.

— В ближайшее время приступим к монтажу подъемных механизмов, — отметил Андрей Бочкарев.

Рассказывая об особенностях новой станции Большой кольцевой линии метро, заммэра отметил, что при разработке архитектурной концепции специалисты решили взять за основу образ заглавной буквы «П».

— Так, колонны, расположенные у эскалаторов и лестниц переходного моста, выполнят в виде композиции из двух букв «П», — рассказал заммэра. — В торцах станции предусмотрены композиции из перевернутых букв «П», которые будут также служить станционными скамейками.

Для оформления «Печатников» выбрали черно-белую гамму. В пассажирской зоне ведется облицовка мрамором и гранитом первого вестибюля, платформ и мостовых переходов между ними. Глава Строительного комплекса добавил, что станция Большого кольца будет иметь пересадку на радиальную Люблинско-Дмитровскую линию. Не так давно строители приступили к ее сооружению. В компании подрядчике сообщили, что сейчас в двух наклонных ходах вестибюля № 1 смонтированы по три секции эскалаторов. В вестибюле № 2, ожидаемая загруженность которого будет меньше, построен один наклонный ход. В нем уже монтируют три эскалатора.

На базе «Печатников» решено создать крупный транспортно-пересадочный узел. С Большого кольца пассажиры смогут перейти на салатовую ветку и станцию второго Московского центрального диаметра. В столичном Стройкомплексе подчеркнули, что создание ТПУ проходит в непростых условиях.

— Строительство «Печатников» ведется в непосредственной близости от действующей станции радиальной линии и коллектора реки Нищенки, — рассказали в ведомстве. — Здесь проводится круглосуточный мониторинг состояния прилегающих сооружений и инженерных сетей, что позволяет обеспечить высокое качество и безопасность подземных работ.

ЦИФРА

11 километров составляет длина восточного участка Большого кольца, куда входят четыре станции.

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По замыслу архитекторов наземные вестибюли «Печатников» напомнят книжную полку — их выполнят в черно-серой гамме. Территорию благоустроят.

КСТАТИ

Помимо «Печатников», в восточный участок БКЛ входят станции «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон» и «Текстильщики». Открыть все станции намерены в этом году.