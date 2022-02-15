Изучается спрос на водные маршруты

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столица обладает всеми ресурсами для возрождения водного пассажирского транспорта. 15 февраля в Градплане Москвы рассказали о том, какими могут быть первые шаги по созданию в городе регулярного речного пассажирского сообщения.

Первые речные трамвайчики появились в Москве почти 100 лет назад — в 1923 году, а уже через 10 лет по Москве-реке ходили более 70 пассажирских судов. Пассажирское сообщение по главной водной артерии столицы прекратилось вместе с городским субсидированием в 2006 году. На Москве-реке остались лишь экскурсионные и банкетные суда. Теперь же власти города хотят возродить водный пассажирский транспорт, и два пилотных маршрута появятся уже в этом году.

Согласно исследованию Градплана Москвы, у столицы есть потенциал для реализации такого проекта.

— Мы проанализировали часть Москвы-реки от девятого до десятого шлюза и поняли, что вблизи крупных транспортных хабов возможно создать причальную инфраструктуру и запустить водный пассажирский транспорт. Сеть из 14 причалов, где можно будет комфортно пересесть с наземного пассажирского транспорта, личного автотранспорта или с метрополитена на водный транспорт, — рассказал заместитель начальника отдела архитектурно-градостроительных решений ГАУ НИиПИ Градплан города Москвы Никита Щенин.

По его словам, никаких глобальных строительных работ для создания причальной инфраструктуры не потребуется.

— В городе достаточное количество причалов, у них есть балансодержатели. Никакой глобальной стройки для развития этой инициативы не потребуется, — пояснил Щенин.

Так, к примеру, один из причалов можно сделать возле Москвы-Сити как одной из самых масштабных точек притяжения людей и транспорта.

Первые пилотные маршруты планируется организовать от Киевского вокзала через Москву-Сити в парк «Фили» и от бывшей промзоны «ЗИЛ» до Печатников. Перевозить пассажиров по ним будут 20 речных трамваев, закупать которые будут по сервисным контрактам жизненного цикла. Это значит, что производитель будет отвечать за ремонт и обслуживание судов в течение 15 лет. Если маршруты будут пользоваться популярностью, водный транспорт продолжат развивать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства:

— Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание, в этом году капитально отремонтируем пять причалов. На причалах «Сетунь», «Фили», «Андреевский», «Кутузовский» работы стартуют осенью, после закрытия навигации. На причале «Северный стадион Лужники» ремонт начнется в мае, поэтому весь сезон он будет закрыт для судов.