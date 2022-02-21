Диаметры меняют жизнь целых районов столицы

Фото: Пресс-служба МЦД

За два года работы Московские центральные диаметры (МЦД) стали альтернативой метрополитену и сегодня все чаще используются для ежедневных поездок по Москве и области. 20 февраля «Вечерняя Москва» спросила у пассажиров, как диаметры повлияли на их жизнь.

Выгодные тарифы с бесплатной пересадкой на метро, удобство оплаты проезда картой «Тройка», тактовое расписание поездов и современные пассажирские составы — все это безусловные преимущества МЦД. Тем не менее большую роль в новом восприятии железной дороги после запуска диаметров сыграла модернизация инфраструктуры. За это время было реконструировано и построено 24 станции, причем не только на действующих, но и на перспективных маршрутах МЦД.

Директор Академии «Высшая инженерная школа» Российского университета транспорта Олег Покусаев отметил, что новые станции формируются в зоне строительства микрорайонов и жилых комплексов.

— Если говорить про реконструкцию существующих остановочных пунктов по стандартам МЦД, то это обеспечивает определенный уровень сервиса и привлекает пассажиров к использованию МЦД взамен личного автомобиля или метро, — сказал он. Например, станция «Долгопрудная» после реконструкции стала современным пригородным вокзалом с двумя платформами и наземным вестибюлем с лифтами и эскалаторами. Она улучшила транспортную доступность для жителей подмосковного города Долгопрудный и Северного района Москвы. За счет реконструкции местные жители получили более безопасный переход через железнодорожные пути, а поездки стали комфортнее.

Фото: Пресс-служба МЦД

— Мне очень удобно добираться на МЦД. Раньше пользовалась обычными электричками, затем пересаживалась на метро, потом на автобус — других способов не было. Я пользуюсь МЦД-1 с самого открытия, у меня появился прямой маршрут. Сама я живу и учусь в Долгопрудном, а на работу езжу на диаметре, — поделилась Анна Иванова.

От этой станции до «Окружной», где удобная пересадка на Московское центральное кольцо, всего 18 минут.

Соседняя станция МЦД-1 «Новодачная» тоже после реконструкции преобразилась. Пассажиры пользуются новой платформой с навесом на всю длину, а также наземным вестибюлем с лифтами и эскалаторами. От «Новодачной» всего за 38 минут можно доехать до Белорусского вокзала.

— С МЦД стало лучше: появился интернет в вагонах поездов, есть зарядки — удобно заряжать телефон в пути. В целом станции оборудованные, — отметил пассажир Дмитрий Захаров.

Одна из самых популярных станций диаметров — «Славянский бульвар». Ее открытие улучшило транспортную доступность для 115 тысяч москвичей и около одного миллиона жителей Подмосковья. Здесь удобная пересадка по подземному переходу на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии метро. Хаб продолжат модернизировать, в ближайшие два года здесь установят три навеса: один свяжет выход из метро с остановками наземного транспорта в сторону области, второй и третий будут расположены над зоной посадки в наземный транспорт. Пенсионерка Римма Сергеева раньше пользовалась только метро, но после открытия станции добираться со «Славянского бульвара» до «Беговой» ей стало удобнее на МЦД.

Фото: Пресс-служба МЦД

— Теперь у меня есть прямой маршрут и меньше времени трачу на дорогу, удобно. Всегда свободные вагоны, — сказала она.

Новую платформу с навесом на всю длину построили на станции МЦД «Баковка». Подземный терминал с кассами и турникетами сделали ближе к многоквартирному кварталу, а пассажирский терминал оборудовали кассами, лифтами и эскалаторами. «Баковка» — основная точка транспортного каркаса для жителей Одинцова, отсюда всего за 15 минут пассажиры могут доехать до первой пересадочной станции — «Кунцевская». На протяжении двух лет МЦД пользуется Данила Ануприев.

— Главный плюс МЦД — постоянно действующее расписание, в котором нет сбоев в отличие от тех же самых электричек. Во-вторых, поезда приходят без опозданий, в-третьих, удобно пересаживаться на метро. Раньше же можно было полноценно пересесть только на «Филях» и на «Беговой», — рассказал он.

В Можайском районе реконструировали станцию «Сетунь». Ее площадь увеличили в три раза, построили надземный переход с лифтами и эскалаторами. Теперь она соответствует стандартам московского транспорта, а строить маршрут удобно как до центра Москвы, так и в сторону области.

— Как МЦД появились, я стала пользоваться ими регулярно. Поезда новые запустили. Это важно. Буквально три года назад ходили старые составы, — отметила москвичка Устинья Земцова.