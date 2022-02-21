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Диаметры меняют жизнь целых районов столицы

Марьяна Шевцова

Город
Диаметры меняют жизнь целых районов столицы
Фото: Пресс-служба МЦД

За два года работы Московские центральные диаметры (МЦД) стали альтернативой метрополитену и сегодня все чаще используются для ежедневных поездок по Москве и области. 20 февраля «Вечерняя Москва» спросила у пассажиров, как диаметры повлияли на их жизнь.

Выгодные тарифы с бесплатной пересадкой на метро, удобство оплаты проезда картой «Тройка», тактовое расписание поездов и современные пассажирские составы — все это безусловные преимущества МЦД. Тем не менее большую роль в новом восприятии железной дороги после запуска диаметров сыграла модернизация инфраструктуры. За это время было реконструировано и построено 24 станции, причем не только на действующих, но и на перспективных маршрутах МЦД.

Директор Академии «Высшая инженерная школа» Российского университета транспорта Олег Покусаев отметил, что новые станции формируются в зоне строительства микрорайонов и жилых комплексов.

— Если говорить про реконструкцию существующих остановочных пунктов по стандартам МЦД, то это обеспечивает определенный уровень сервиса и привлекает пассажиров к использованию МЦД взамен личного автомобиля или метро, — сказал он. Например, станция «Долгопрудная» после реконструкции стала современным пригородным вокзалом с двумя платформами и наземным вестибюлем с лифтами и эскалаторами. Она улучшила транспортную доступность для жителей подмосковного города Долгопрудный и Северного района Москвы. За счет реконструкции местные жители получили более безопасный переход через железнодорожные пути, а поездки стали комфортнее.

Диаметры меняют жизнь целых районов столицы Фото: Пресс-служба МЦД

— Мне очень удобно добираться на МЦД. Раньше пользовалась обычными электричками, затем пересаживалась на метро, потом на автобус — других способов не было. Я пользуюсь МЦД-1 с самого открытия, у меня появился прямой маршрут. Сама я живу и учусь в Долгопрудном, а на работу езжу на диаметре, — поделилась Анна Иванова.

От этой станции до «Окружной», где удобная пересадка на Московское центральное кольцо, всего 18 минут.

Соседняя станция МЦД-1 «Новодачная» тоже после реконструкции преобразилась. Пассажиры пользуются новой платформой с навесом на всю длину, а также наземным вестибюлем с лифтами и эскалаторами. От «Новодачной» всего за 38 минут можно доехать до Белорусского вокзала.

— С МЦД стало лучше: появился интернет в вагонах поездов, есть зарядки — удобно заряжать телефон в пути. В целом станции оборудованные, — отметил пассажир Дмитрий Захаров.

Одна из самых популярных станций диаметров — «Славянский бульвар». Ее открытие улучшило транспортную доступность для 115 тысяч москвичей и около одного миллиона жителей Подмосковья. Здесь удобная пересадка по подземному переходу на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии метро. Хаб продолжат модернизировать, в ближайшие два года здесь установят три навеса: один свяжет выход из метро с остановками наземного транспорта в сторону области, второй и третий будут расположены над зоной посадки в наземный транспорт. Пенсионерка Римма Сергеева раньше пользовалась только метро, но после открытия станции добираться со «Славянского бульвара» до «Беговой» ей стало удобнее на МЦД.

Диаметры меняют жизнь целых районов столицы Фото: Пресс-служба МЦД

— Теперь у меня есть прямой маршрут и меньше времени трачу на дорогу, удобно. Всегда свободные вагоны, — сказала она.

Новую платформу с навесом на всю длину построили на станции МЦД «Баковка». Подземный терминал с кассами и турникетами сделали ближе к многоквартирному кварталу, а пассажирский терминал оборудовали кассами, лифтами и эскалаторами. «Баковка» — основная точка транспортного каркаса для жителей Одинцова, отсюда всего за 15 минут пассажиры могут доехать до первой пересадочной станции — «Кунцевская». На протяжении двух лет МЦД пользуется Данила Ануприев.

— Главный плюс МЦД — постоянно действующее расписание, в котором нет сбоев в отличие от тех же самых электричек. Во-вторых, поезда приходят без опозданий, в-третьих, удобно пересаживаться на метро. Раньше же можно было полноценно пересесть только на «Филях» и на «Беговой», — рассказал он.

В Можайском районе реконструировали станцию «Сетунь». Ее площадь увеличили в три раза, построили надземный переход с лифтами и эскалаторами. Теперь она соответствует стандартам московского транспорта, а строить маршрут удобно как до центра Москвы, так и в сторону области.

— Как МЦД появились, я стала пользоваться ими регулярно. Поезда новые запустили. Это важно. Буквально три года назад ходили старые составы, — отметила москвичка Устинья Земцова.

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