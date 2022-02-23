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Сильные и неповторимые: истории лидеров клубов центров московского долголетия

Евгений Белоусов

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Сильные и неповторимые: истории лидеров клубов центров московского долголетия
Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения

Мужчины — лидеры и активисты клубов в центрах московского долголетия организовывают свои объединения в области бильярда и тенниса, создают предметы быта в столярных мастерских, занимаются психологией, ведут ЗОЖ-клубы, руководят творческими коллективами, выступают с лекциями. Именно о них пойдет речь в преддверии Дня защитника Отечества.

— При посещении центров московского долголетия может сложиться впечатление, что наши центры посещают в основном женщины. Однако это большое заблуждение. Наши клубы с удовольствием посещают и мужчины. Они ведут творческие, кулинарные, языковые, образовательные семинары. Именно эти мужчины благодаря своей особой мощной и одновременно доброй энергетике делают наши центры очень многогранными и нетривиальными, — считает куратор проекта «Центры московского долголетия», руководитель ГБУ «Московские социальные центры» Елена Громова.

Возраст спорту не помеха

Среди гостей клубного центра «Московский» есть удивительный человек — Станислав Порфирьевич Скукин. Ему 84 года, но, несмотря на солидный возраст, он настоящий ЗОЖ-активист. Он посещает множество спортивных клубов: йоги, гимнастики, лечебной физкультуры и даже степа!

В молодости у Станислава Порфирьевича была страсть к смене мест и постоянному движению, поэтому он стал дальнобойщиком. Более 40 лет ездил по миру, возил различные грузы, выучил несколько иностранных языков. Сегодня Станислав Порфирьевич на заслуженном отдыхе, но по-прежнему не сидит без дела. Утром он в своем ритме выполняет гимнастические упражнения в спортивном зале клубного центра, чтобы размять тело, привести его в тонус и восстановиться, а затем вдохновенно читает стихи Высоцкого в тихой гостиной. Часто его можно встретить на музыкально-поэтических вечерах, а еще он сажает растения в экоклубе «Мой сенсорный огород», поет под баян и очень любит общение. Все эти занятия Станислав Порфирьевич относит к ЗОЖ. И с ним согласны многие активисты центров московского долголетия.

Петр Анатольевич Помозов — лидер популярнейшего ЗОЖ-клуба «Худеем лежа» в центре московского долголетия «Сокольники». Знания Петра Анатольевича не ограничиваются сферой поддержания и продвижения здорового образа жизни. Он любит науки, связанные с изучением тела, здоровья человека и самопознанием. На протяжении многих лет серьезно увлекается китайской медициной. В свои 67 лет Петр Анатольевич не сидит на месте, а продолжает тренировать тело, дух и ум. Еще и мотивирует к этому единомышленников.

— Вовсе не обязательно худеть и страдать при этом, серьезно меняя свой привычный уклад жизни. Оказывается, есть способ постройнеть и без утомительных упражнений или ограничений в питании. Присоединяйтесь и проверьте мою теорию на личном опыте, — говорит Петр Помозов.

Клубное пространство «Таганский» тоже посещают уникальные мужчины. Виктор Михайлович Коробанов — разносторонний и творческий человек. В детстве очень любил дворовые игры, особенно волейбол и настольный теннис. Сейчас ему 75 лет, но он и не думает о спокойной жизни! Он один из самых активных участников знаменитого на всю Москву бильярдного клуба «Два кия». Почти каждый день он и его одноклубники приходят в центр, чтобы поиграть. И не устают нахваливать прекрасный 12-футовый бильярдный стол, установленный в центре московского долголетия «Таганский», вокруг которого Виктор Михайлович и другие бильярдисты «серебряного» возраста с удовольствием нахаживают десятки километров ежедневно!

Уникальные направления

Николай Иванович Тесля — подполковник в отставке, ветеран военного строительства. Но с гостями центра московского долголетия «Котловка» он делится не своим богатым профессиональным опытом, а совершенно иными знаниями. Уже более 20 лет Николай Иванович занимается пчеловодством. Николай Иванович разработал ульи нового стандарта, которые улучшают качество меда, увеличивают объем урожая, а пчелы в таких ульях рождаются более крупных размеров и с повышенным иммунитетом. Инновационные ульи НТ получили два патента в клубном центре «Котловка», а сам Николай Иванович в настоящее время с удовольствием делится секретами пчеловодства и создания таких ульев.

В центре московского долголетия «Борисовские пруды» есть уникальная локация — столярная мастерская. Здесь посетители могут научиться редкому на сегодняшний день ремеслу. Алексей Александрович Руднев, лидер клубов «Столярное дело» и «Выжигание по дереву», с удовольствием делится с участниками, среди которых есть и дамы, своими знаниями и умениями, помогает овладеть навыками и преуспеть в этих видах искусства. Алексей Александрович работал машинистом локомотивного депо «Люблино». Параллельно он успешно окончил курсы резьбы по дереву. Его работы быстро заметили и по приглашению руководства храма Троицы Живоначальной в Листах он воссоздавал главный иконостас, а также принимал участие в реставрационных работах станции метро «Колхозная» (ныне — «Сухаревская»).

В центре московского долголетия «Тушино» есть клубы разной направленности, но один из них выделяется из общего числа. Это клуб «Метафорические карты». Его лидер — Николай Викторович Страхов, выпускник магистратуры Московского государственного психолого-педагогического университета и ныне студент Открытого Стамбульского университета. Он рассказал, что метафорические ассоциативные карты — это инструмент, который используют профессиональные психологи для решения различных вопросов при работе с клиентами. Однажды такие карты попали нашему герою в руки и очень ему понравились! Теперь он заразил своим увлечением и жителей Северного Тушина.

Напомним, сейчас в Москве действует 21 центр московского долголетия. Здесь для москвичей старшего возраста открыты уже более 900 клубов! Еженедельно лидеры и активисты клубов организуют не менее 120 мероприятий и активностей самой разной направленности: ЗОЖ, творчество, досуг, развитие, спорт. Наиболее интересные мероприятия и клубные встречи представлены в «Календаре активностей», который каждую неделю обновляется на сайте департамента труда и социальной защиты населения, на портале «Я дома» и в социальных сетях центров московского долголетия. Для участия в офлайн-мероприятиях необходимо иметь QR-код. Для участия в онлайн-мероприятиях нет никаких ограничений. Узнать подробнее о любом центре, клубах и мероприятиях можно по телефону 8 (495) 870-44-44.

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