Подборки книг ко Дню защитника Отечества появились в сервисе «Библиотеки Москвы»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В сервисе «Библиотеки Москвы» ко Дню защитника Отечества опубликованы сразу две тематические подборки книг - для взрослых и детей. В каждую из них входит 30 изданий. В подборке «Книги с мужским характером» представлена художественная и документальная литература о великих военачальниках, разведчиках и ученых, мировые бестселлеры и даже книги по психологии. А для детской аудитории составили подборку книг «Из чего же сделаны наши мальчишки?» — о веселых и непоседливых, смелых и отважных героях.

Для бронирования книг понадобится читательский билет и стандартная учетная запись на mos.ru. Если читательского билета нет, его можно оформить в любой городской библиотеке или онлайн на mos.ru.

— В сервисе «Библиотеки Москвы» регулярно публикуются тематические подборки, в которых каждый читатель вне зависимости от возраста может подобрать книги по интересам. Специально к празднику подготовлены сразу две подборки для взрослых и детей, в которые вошли издания российских и зарубежных классиков литературы, писателей, историков и краеведов, журналистов и психологов. Забронировать и забрать их владельцы единого читательского билета могут в любой из 440 столичных библиотек, — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий.

Подборку для взрослых читателей «Книги с мужским характером» открывает книга Арсения Замостьянова «Александр Суворов. Наука побеждать» о боевом пути великого полководца, ставшего символом русской армии. Как в документальном фильме, перед читателем проходит линия жизни Суворова: картины, схемы сражений, десятки портретов полководца и его соратников. В чем состояла суворовская наука побеждать? Почему он не знал поражений? На эти и другие вопросы читатель найдет ответы в книге.

Еще одна книга подборки — «Журналисты и разведка: рассекреченные документы свидетельствуют» Алексея Казакова. Это эксклюзивные очерки, в основу которых легли недавно рассекреченные документы американских и английских спецслужб, донесения советской разведки, конспекты, сделанные в архивах КГБ и другие уникальные источники.

В список произведений также вошли «Воспоминания и размышления» Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Книга прославленного военачальника, четырежды Героя Советского Союза, впервые вышла в 1969 году. Она была издана в более чем 30 странах на 12 языках. Повествование охватывает период с 1896 по 1945 годы. Маршал Жуков вспоминает свою жизнь и детство, пишет о Первой мировой войне и службе в кавалерии, последовавшей после революции Гражданской войне. Немалую часть мемуаров занимает описание событий Великой Отечественной войны.

Взрослым читателям также предложено ознакомиться с книгой «Королёв. Горизонт событий. Нежные письма сурового человека, 1947 – 1965», в которой собрана переписка основоположника советской космонавтики академика Сергея Королёва с женой Ниной.

Также в подборку вошли «Медвежий угол» шведского писателя Фредерика Бакмана, собрание сочинений классика литературы ХХ века Сергея Довлатова, повесть «Старик и море» Эрнеста Хемингуэя, роман «Петровы в гриппе и вокруг него» современного российского писателя Алексея Сальникова и другие. Для интересующихся психологией в перечень добавили книгу «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» американского психолога Джона Грэя, в которой автор доказывает, что мужчины и женщины мыслят, чувствуют и действуют по-разному. Книга может быть полезна представителям обеих половин человечества.

Подборка для юных читателей «Из чего же сделаны наши мальчишки?» состоит из повестей, детективов и познавательных книг. Открывает ее повесть «Сын полка», написанная Валентином Катаевым в 1944 году. Это история о судьбе простого крестьянского мальчика Вани Солнцева, у которого война отняла родных и близких, дом и само детство. Наравне со взрослыми солдатами он преодолевал тяготы и опасности, помогая приблизить Великую Победу. О годах войны повествует и произведение «Мой добрый папа» Виктора Голявкина, рассказывающая о том, как дети жили в тылу и ждали возвращения своих отцов, пока те воевали.

Подрастающим защитникам Отечества также может быть интересна книга Анатолия Митяева «Будущим командирам». Писатель, историк и солдат Анатолий Митяев в своей самой известной работе рассказывает о великих битвах и тактике знаменитых полководцев, о героических подвигах и уникальном военном оружии всех эпох и народов. С помощью книги читатели совершат увлекательное путешествие во времени, побывают на полях сражений, узнают замыслы военачальников, вошедших в историю.

Еще одно произведение подборки для ребят, мечтающих о путешествиях и приключениях, – научно-художественная книга «По следам Робинзона». Ее автор – Николай Верзилин, известный ученый-биолог и выдающийся педагог. Книга познакомит читателей с удивительным миром растений, расскажет об их происхождении и свойствах, научит более бережно относиться к природе.

Любителям фантастики понравится повесть «Малыш». Одна из самых поэтичных и увлекательных повестей Аркадия и Бориса Стругацких повествует о «космическом Маугли» – ребенке, воспитанном таинственной инопланетной расой.

Кроме этих изданий, в подборку для детей также вошла книга «Новые рассказы Рассеянного Магистра: математический детектив», которая завершает знаменитую трилогию Владимира Лёвшина о чудаковатом математике – Магистре Рассеянных Наук. Книга напоминает остросюжетный боевик, увлекая читателя с первых строк.

В числе книг также роман «Затерянный мир» Артура Конан Дойла о приключениях путешественников в таинственном мире, населенном огромными устрашающими существами, и повесть «Моя семья и другие звери» писателя-натуралиста и путешественника Джеральда Даррелла, который рассказывает о своем детстве и приключениях на солнечном острове Корфу.

Сервис «Библиотеки Москвы» появился на портале mos.ru в апреле 2021 года. Он представляет собой онлайн-витрину, на которой представлены все книги городских читален столицы. Найти ближайшую библиотеку, где есть нужное издание, поможет интерактивная карта. Воспользоваться сервисом могут пользователи со стандартной учетной записью на mos.ru. Забронировать можно сразу несколько книг. Заказ будет собран в течение трех дней, после чего у пользователей будет еще три дня, чтобы забрать книги в библиотеке. Чтобы получить издания, в библиотеке нужно предъявить единый читательский билет – пластиковый или электронный. Книги выдаются на срок до 30 дней, но некоторые экземпляры могут попросить вернуть раньше. При желании дату возврата книги в библиотеку можно перенести в кабинете читателя в сервисе «Библиотеки Москвы». Всего в библиотеках Москвы насчитывается свыше 14 миллионов изданий.