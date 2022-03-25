«Ночь театров» и выставка кошек: пять причин выйти из дома в выходные

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Наступают последние выходные этого месяца. «Вечерняя Москва» подобрала пять интересных событий, которые пройдут в столице 26 и 27 марта.

День ремесленника на ВДНХ

27 марта на ВДНХ с размахом отметят День ремесленника. Для посетителей заработает интерактивное пространство «Город мастеров», где артисты покажут зрелищные представления. Там же гости смогут поучаствовать в традиционных русских состязаниях на ловкость, смекалку и реакцию.

В Парке ремесел откроют масштабную ярмарку изделий ручной работы: украшений и аксессуаров, предметов декора и посуды, игрушек и сладостей. Здесь москвичи смогут посетить творческие мастер-классы и развить свои навыки в различных ремеслах, например, в кузнечном деле. В некоторых павильонах ВДНХ пройдут занятия по декорированию одежды, изготовлению авторской броши, лепке и керамике.

На некоторые мероприятия нужно регистрироваться заранее. Подробности можно узнать на сайте ВДНХ.

Акция «Ночь театров»

С 26 на 27 марта в Москве в 10-й раз пройдет ежегодное культурное мероприятие «Ночь театров», приуроченное к празднованию Дня театра. События развернутся более чем на 80 площадках. Самую масштабную культурную программу готовят «Геликон-опера», Московский драматический театр на Малой Бронной, Театр Моссовета и другие.

Любители театра увидят интересные постановки, заглянут за кулисы, пообщаются с актерами и режиссерами, а также примут участие в открытых занятиях и квестах. Например, актеры театра Романа Виктюка планируют вызвать дух Станиславского и представить программу сторителлинга. В театре «Школа драматического искусства» готовят встречу с известными московскими сценографами. А в МХТ имени Чехова покажут часть премьерного иммерсивного спектакля по булгаковскому «Театральному роману».

Международная выставка кошек «Ежкин кот»

26 и 27 марта в ТРЦ «Гагаринский» на Ленинском проспекте пройдет международная выставка кошек «Ежкин кот». Мейн-куны и шотландцы, бенгальские и сибирские, абиссинские и британские коты — посетители увидят питомцев разнообразных пород.

Все четвероногие участники выставки поборются за почетный титул «Ежкиного кота» — победителя двухдневного шоу. Гости выставки познакомятся с пушистыми звездами и проголосуют за полюбившихся претендентов на приз зрительских симпатий.

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Благотворительный фестиваль «Кошки-мышки»

26 марта в столичном центре «Благосфера» пройдет благотворительный фестиваль «Кошки-мышки» для всей семьи. Москвичи узнают много нового и интересного о жизни питомцев. Как правильно взаимодействовать с четвероногими друзьями, чем их кормить и как сделать жизнь животных по-настоящему комфортной — об этом посетителям расскажут специалисты-зоопсихологи и ветеринары.

Эпицентр фестиваля — выставка кошек и грызунов, которые ищут дом. Желающие заберут питомцев в добрые руки. Также животным из приютов можно будет помочь подарками: кормами, ветеринарными препаратами, переносками и другими необходимыми предметами. С полным списком таких полезных вещей можно ознакомиться на сайте фестиваля.

Кроме того, для посетителей организуют лекции зоопсихологов, консультации ветеринаров и веселые развивающие игры-викторины о животных.

Музыкальный спектакль «Мамонтенок»

23 марта в Московском театре мюзикла состоится премьера детского мюзикла «Мамонтенок». В основе сюжета — известная всем история из любимого советского мультфильма «Мама для мамонтенка». Профессиональные актеры переосмыслили ее и создали красочное шоу-феерию, насыщенное яркими деталями. Хореографию и акробатику для спектакля придумал режиссер Андрей Кольцов, постановщик спектакля «Реверс», а значит, представление будет действительно завораживающим.

В музыкальном спектакле прозвучат знаменитые детские песни Владимира Шаинского, Геннадия Гладкова, Евгения Крылатова. «Мамонтенок» понравится не только юным посетителям, но и взрослым, которые тоже почувствуют себя детьми.