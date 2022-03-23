Музей Победы пригласил москвичей на тематическую онлайн-программу в День работника культуры

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Музей Победы приглашает всех жителей города на тематическую онлайн-программу в День работника культуры приглашает. Программа «День в истории» состоится 25 марта. Об этом сообщает прес-служба музея.

Уточняется, что интернет-пользователей ожидают виртуальная экскурсия, электронная выставка и кинопоказ. Программа доступна в течение дня на сайте. В рамках нее люди смогут узнать о культуре в годы Великой Отечественной войны.

— Онлайн-посетители «побывают» в масштабной экспозиции «Подвиг Народа» и узнают, как после начала войны культурные ценности эвакуировали вглубь страны, как сотрудники музеев организовали команды противовоздушной обороны, чтобы защитить то, что не успели вывезти. Зрители «окажутся» в читальном зале Ленинградской публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина, который детально воссоздан в Музее Победы. Она ни на один день войны не прекращала выдачу книг. «Библиотеки служили образовательными центрами. Маленькие дети здесь учились читать и писать, а взрослые – узнавали то, что раньше им было не нужно, а сейчас стало необходимо, — говорится в релизе.

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Ранее стало известно, что в столице начался фестиваль воспитательных практик «Классный час в школьном музее», который организовал Музей Победы. Ожидается, что в нем примут участие свыше 1000 столичных педагогов и школьников.

Также в Музее Победы 22 марта стартовал этап образовательного проекта «Историческое путешествие в Музее Победы». Он будет проходить в очном формате. На этом этапе школьники представят творческие задания.