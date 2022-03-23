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Музей Победы запустил конкурс на лучший классный час в школьном музее

Анастасия Колоскова

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Музей Победы запустил конкурс на лучший классный час в школьном музее
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

22 марта в Москве стартовал фестиваль воспитательных практик «Классный час в школьном музее», организованный Музеем Победы. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Мероприятие пройдет в рамках программы «Школьный музей Победы». Ожидается, что в нем примут участие свыше 1000 столичных педагогов и школьников. Конкурсантам предлагается продемонстрировать практики использования ресурса школьного музея для воспитания подрастающего поколения.

Подготовленные по итогам занятий видеоматериалы разместят на сайте программы «Школьный музей Победы». После этого с 25 апреля по 9 мая продет открытое онлайн-голосование. По его итогам будет выбрана работа, которая получит «Приз зрительских симпатий».

Выбранные экспертами десять лучших проведенных классных часов станут лауреатами и победителями фестиваля. Финал фестиваля состоится 13 мая в Музее Победы.

До этого сообщалось, что в Музее Победы во вторник, 22 марта, стартовал очный этап образовательного проекта «Историческое путешествие в Музее Победы». Его участниками до конца учебного года станут около 7500 кадетов-семиклассников, сообщили в пресс-службе учреждения.

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