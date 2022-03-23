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В Музее Победы 22 марта стартовал этап проекта «Историческое путешествие»

Юлия Курганова

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В Музее Победы 22 марта стартовал этап проекта «Историческое путешествие»
Фото: Пресс-служба Музея Победы

В Музее Победы во вторник, 22 марта, начался очный этап образовательного проекта «Историческое путешествие в Музее Победы». Его участниками до конца учебного года станут около 7500 кадетов-семиклассников, сообщили в пресс-службе учреждения.

На этом этапе школьники представят творческие задания. Ученики из разных столичных школ познакомятся друг с другом во время конкурса «Приветствие». Капитаны команд сразятся в интеллектуальном марафоне «Конкурс капитанов».

Также каждая команда выступит с литературно-музыкальной композицией «Письма военного лихолетья». Жюри будет оценивать артистичность, содержательность, культуру поведения на сцене и художественное оформление письма.

В Музее Победы 22 марта стартовал этап проекта «Историческое путешествие» Фото: Пресс-служба Музея Победы

Всего в проекте будут участвовать почти 300 кадетских классов.

В Музее Победы 22 марта состоялось открытие выставки «Мосты истории: связь городов и поколений». Около 100 экспонатов рассказывают о судьбах школьников, ушедших на фронт Великой Отечественной войны.

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