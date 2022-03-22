Школы Москвы и Беслана представили около 100 раритетов в Музее Победы

Фото: Музей Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 22 марта состоялось открытие выставки «Мосты истории: связь городов и поколений». Об этом во вторник, 22 марта, сообщила пресс-служба музея.

Уточняется, что около 100 экспонатов рассказывают о судьбах школьников, ушедших на фронт Великой Отечественной войны. Экспозиция организована школой № 1164 города Москвы и средней общеобразовательной школой города Беслана в рамках программы «Школьный Музей Победы».

— Эта программа объединяет инициативных педагогов и учащихся. Практики работы в школьных музеях, которые демонстрируют образовательные организации на площадке Музея Победы, становятся доступны большому количеству людей. 25 тысяч школьников побыло здесь за три года. И каждый из них проносит истории героев через свою душу и сердце, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что почти 15 тысяч человек посетили интерактивную экскурсию в рамках экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа!» с декабря 2021 года. Новое музейное пространство открыли к 80-летию контрнаступления советских войск под Москвой.

Также в Музее Победы 22 марта состоялась лекция, приуроченную ко дню памяти выдающейся балерины Галины Улановой.