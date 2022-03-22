Почти 15 тысяч человек посетили интерактивную экскурсию по экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа!»

Фото: пресс-служба Музея Победы

За время работы экскурсии по экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа!» с декабря 2021 года ее посетили 14,8 тысячи человек. Об этом во вторник, 22 марта, сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Новое музейное пространство открыли к 80-летию контрнаступления советских войск под Москвой. За этот период интерактивные экскурсии провели для 1,5 тысячи групп. Посетители получили уникальную возможность почувствовать себя участниками сражения, которое развеяло миф о непобедимости германской армии. Они увидели подлинные раритеты военного времен войны и узнали о судьбах защитников столицы.

— Музей активно работает над новыми интерактивными программами, которые включают элементы иммерсивного театра, создают «эффект погружения» в события прошлого. Особенно такие программы важны для детей, — отметили в Музее Победы.

Благодаря трехмерным панорамам и достоверным декорациям, воссоздающим город времен войны посетители могут «перенестись» на Красную площадь, столичную улицу и станцию метро, а также линию обороны.

Площадь экспозиции «Битва за Москву. Первая победа!» составляет более 1,2 тысячи квадратных метров. Она включает девять тематических разделов. Гостям предлагается посмотреть 1,7 тысячи экспонатов, более 3,5 тысячи фотографий и тысячи отсканированных документов и справочных материалов. В экспозицию также включены скульптурны реальных личностей, фильмы-реконструкции и мультимедийные программы.

Также Музей Победы пригласил на большую тематическую программу во Всемирный день театра. Мероприятие состоится 27 марта. Весь день на площадках музея будут проходить спектакли и выступления актеров. Посетители смогут увидеть их бесплатно.