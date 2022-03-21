Музей Победы пригласил жителей столицы на бесплатные спектакли в День театра

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы пригласил на большую тематическую программу во Всемирный день театра. Мероприятие состоится 27 марта. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Весь день на площадках музея будут проходить спектакли и выступления актеров. Посетители смогут увидеть их бесплатно.

— В зале «Конев» в 12:00 начнется спектакль «Человеческий коридор». Коллектив кинотеатральной мастерской «Алькор» выступит с постановкой по мотивам рассказов писателя Анатолия Приставкина. В основу спектакля легли несколько рассказов о судьбах детей в 1940-е годы. В нем нет ни боевых действий, ни героических поступков, зато созданы живые детские портреты, судьбы и характеры. Сразу после спектакля, в 14:00, выступят студенты Театрального института имени Бориса Щукина. Они прочтут отрывки из произведений Александра Пушкина «Граф Нулин» и «Египетские ночи», Михаила Булгакова «Театральный роман», Ольги Берггольц «Я так теперь коплю людей любовь» и Нодара Думбадзе «Аствац, инчу амар?», — говорится в сообщении.

Спектакли будут проходить до вечера. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте музея.

В сентябре 2021 года в Музее Победы стартовал проект «Учебный день в Музее Победы». В общей сложности его участниками стали около четырех тысяч московских школьников.