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Лекция ко Дню памяти Галины Улановой пройдет в Музее Победы

Анастасия Колоскова

Город
Лекция ко Дню памяти Галины Улановой пройдет в Музее Победы
Фото: РИА Новости

В Музее Победы научный сотрудник мемориального музея-квартиры Галины Улановой Вера Пильгун прочитает лекцию, приуроченную ко Дню памяти выдающейся балерины. Об этом во вторник, 22 марта, сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Галина Сергеевна Уланова стала самой титулованной балериной в истории советского балета. Она была примой Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова и Большого театра СССР. Дважды удостаивалась звания Герой Социалистического Труда. Балерина стала народной артисткой СССР, лауреатом Ленинской премии, четырех Сталинских премий, премии Президента России и кавалером четырех орденов Ленина.

Лекция будет посвящена роли Улановой в истории мирового балета, ее непростом жизненном пути, который выпал в том числе на годы Великой Отечественной войны.

Мероприятие начнется 22 марта в 17:00.

Все желающие могут посмотреть прямую трансляцию на YouTube-канале Музея Победы.

Также Музей Победы пригласил на большую тематическую программу во Всемирный день театра. Мероприятие состоится 27 марта. Весь день на площадках музея будут проходить спектакли и выступления актеров. Посетители смогут увидеть их бесплатно.

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