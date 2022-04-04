Новая поликлиника в ТиНАО приняла первых пациентов

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Продолжается активное развитие медицинской инфраструктуры в ТиНАО — сегодня первых пациентов приняла новая детско-взрослая поликлиника. Второй филиал Троицкой городской больницы открылся в здании на улице Фитаревской, д. 27, стр. 1. Всего поликлиника сможет принимать не менее 750 пациентов (500 взрослых и 250 детей) в смену. Также в здании будет работать женская консультация.

Как рассказала главный врач Троицкой городской больницы Жаннетта Герасименко, открытие поликлиники — долгожданное событие для жителей Коммунарки и близлежащих районов.

— ТиНАО в последние несколько лет активно развивается, а ее население — растет. Причем увеличивается и количество семей с детьми. И сейчас вопрос о доступности амбулаторной медицинской помощи решен на очень качественном уровне. Ведь поликлиника построена по новому московскому стандарту, она оснащена цифровым оборудованием, позволяющим оказывать самые современные виды медицинской помощи. Увеличился и штат — прием будет вести широкий набор специалистов. Кроме того, на базе поликлиники будет работать стоматологическое отделение для взрослых и детей, — рассказала Жаннетта Герасименко, добавив, что всего к новой поликлинике будет прикреплено свыше 47 тысяч жителей, включая более 12 тысяч детей.

Внутреннее устройство и организация работы поликлиники полностью отвечает требованиям нового стандарта. В частности, предусмотрено удобное расположение кабинетов врачей — самые востребованные кабинеты располагаются на нижних этажах, менее — на верхних. В поликлинике созданы комфортные зоны ожидания с кулерами, кондиционерами, телевизорами, эргономичной мебелью. Для детского и взрослого блоков поликлиники организованы отдельные входы, также предусмотрен отдельный вход для пациентов с симптомами ОРВИ.

Благодаря оснащению современными аппаратами КТ, МРТ, УЗИ, маммографом и другой техникой пациентам теперь доступны все виды как лучевых исследований, так и других видов диагностики — эндоскопии (гастроскопии, колоноскопии). Также работают отделения физиотерапии и реабилитации.

Для маломобильных групп населения в поликлинике создана полностью безбарьерная среда — оборудованы пандусы, система тактильных и световых указателей.

Стоит отметить, что при строительстве поликлиники были решены также вопросы транспортной доступности. Неподалеку от здания останавливается автобус, а в скором времени завершится строительство дороги, которая соединит центральную часть Коммунарки с метро. Так что добраться до поликлиники будет удобно как на общественном, так и на личном транспорте.